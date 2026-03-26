Divisiones en el Concejo Cantonal de Guayaquil: así ratificaron a Tatiana Coronel

El Concejo Cantonal ratificó este jueves 26 de marzo la subrogación del cargo de alcalde en favor de Tatiana Coronel

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, durante la sesión de Concejo Cantonal celebrada este jueves 26 de marzo.

Este jueves 26 de marzo, el Concejo Cantonal de Guayaquil, por votación de la mayoría de sus integrantes, aprobó la ratificación de la subrogación del cargo de alcalde en favor de Tatiana Coronel, ante la ausencia de Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido desde el 11 de febrero en una investigación por el caso Goleada.

Precisamente este jueves 26 de marzo vence el período de licencia sin sueldo otorgado a Álvarez, por lo que el futuro del cargo de la máxima autoridad de Guayaquil quedaba en manos del Concejo Cantonal, al no haber solicitado extensión de ese pedido.

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Al iniciar la sesión ordinaria del Concejo Cantonal y una vez que el secretario municipal, Jaime Tejada, constató el cuórum, el concejal Arturo Escala, de la Revolución Ciudadana, solicitó la palabra para pedir la modificación del punto 2 del orden del día: en el punto 2.1, sobre licencias para las ediles Ana Fuentes y Juana Montero, y el punto 2.2, en el que solicitó "que se ratifique la subrogación del cargo de alcalde" a Tatiana Coronel.

La mayoría de concejales aprobaron la moción del cambio, pero la edil socialcristiana Ana Chóez puso reparos a la solicitud de Escala respecto al punto 2.2. "No puede haber subrogación sin ausencia jurídica válida, y no puede existir ausencia válida sin licencia o vacaciones legalmente otorgadas, porque de lo contrario se estaría creando una autoridad de hecho", expuso.

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Opiniones divididas en el Concejo Cantonal de Guayaquil sobre la subrogación del cargo de alcalde

Durante el debate, Escala expuso dos precedentes sobre la subrogación del cargo: el de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, en 2019; y el del alcalde de Pujilí, Raúl Arroyo, que calificó como “análogo” a lo ocurrido con Aquiles Álvarez. Ese caso, dijo, tiene una absolución de consulta emitida por el procurador general del Estado en el año en curso.

"El cual manifiesta que, 'ante la imposibilidad del alcalde a ejercer sus funciones por encontrarse privado de la libertad, y que esta privación de libertad no corresponde a una sentencia ejecutoriada, opera la figura de la subrogación de la vicealcaldesa'", expuso el edil.

Acto seguido, Coronel cedió la palabra a Francisco Mendoza, procurador síndico municipal, quien coincidió con Escala en que el caso de Álvarez es análogo al del alcalde de Pujilí.

Mendoza indicó que las consultas realizadas al procurador general del Estado "tienen carácter vinculante" para la administración pública. Y que, actualmente, no se puede establecer si se configura una causal de remoción en contra de Álvarez, porque no existe ni la denuncia ni el procedimiento correspondiente.

"Para eso debemos esperar la etapa correspondiente y poder velar ante esa situación. Pero hasta que eso pase, y en base a que, no se puede dejar en acefalía, mi recomendación es que se subrogue hasta que exista el procedimiento correspondiente y que se configure unas causales de remoción que, por meras expectativas, en este momento no podemos establecer", expuso el procurador síndico municipal.

Ana Chóez: "Sin licencia aprobada o vacaciones certificadas, el Concejo no puede crear una resolución"

Enseguida, Chóez le respondió que, el objetivo de la moción de Escala, es "crear un acto administrativo de resolución para subrogación automática" de Coronel, cuando no aplica esa figura, según sus palabras.

"La subrogación existe únicamente cuando hay una ausencia legítima, configurada. Sin licencia aprobada o vacaciones certificadas, el Concejo no puede crear una resolución, una ausencia que la ley no conoce, porque no existe eso", señaló la edil.

La sesión ordinaria del Concejo Cantonal de Guayaquil fue celebrada este jueves 26 de marzo. Cortesía del Municipio de Guayaquil

Choéz indicó que el abandono del cargo no es una causal para remoción del alcalde, sino el incumplimiento de funciones.

Y siguió: "Inclusive, si mañana nos encontramos en un escenario en el que no hay licencias ni vacaciones, el tema que se los va a juzgar si un ciudadano o un concejal eleva una denuncia por remoción del cargo, es por incumplimiento de funciones, porque el señor Aquiles Álvarez, lamentablemente en prisión, no puede cumplir las funciones de alcalde".

Y señaló que el Concejo, en ese contexto, tomaría una atribución "que no le compete". "Nosotros no tenemos que votar una ratificación, no se vota una ratificación de subrogación. Eso no pasa en derecho administrativo", dijo.

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Sobre los casos expuestos de la prefecta de Pichincha y el alcalde de Pujilí, la concejal socialcristiana señaló que esos hechos "no constituyen precedentes obligatorios ni crean competencia jurídica para este Concejo".

Y agregó: "En derecho público, la legalidad no se construye por analogía ni por repetición de prácticas administrativas, se fundamenta exclusivamente en la Constitución y en la Ley, y asimismo, los criterios del procurador general del Estado, cuando existen, deben ser expresamente aplicables al caso concreto y no se pueden interpretar como una autorización general para aprobarse o introducirlas en procedimientos legales establecidos".

Emily Vera señala que Aquiles Álvarez está "secuestrado"

La concejala por la Revolución Ciudadana, Emily Vera, afirmó que el alcalde de Guayaquil no está ejerciendo sus funciones “porque está secuestrado”, al considerar que la prisión preventiva en su contra constituye una extralimitación.

"Todo lo que en este momento están haciendo al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, realmente ha pasado a vulnerar sus derechos como ser humano. El alcalde no ha perdido sus derechos políticos, el alcalde no ha perdido sus derechos ciudadanos", expuso Vera.

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La edil socialcristiana Cinthia García indicó que Álvarez "está en la cárcel por temas netamente personales y no son cualquier denuncia, son denuncias muy graves. Y tiene ya tres prisiones preventivas".

Por ello, dijo la concejala, esas situaciones no le darán tiempo al alcalde para reintegrarse a sus funciones.

"Si realmente el señor Aquiles Álvarez tiene un amor por la ciudad, por decencia debería ya presentar su renuncia al cargo. Sé que talvez no estén de acuerdo con eso pero, ¿hasta cuándo vamos a tener a Guayaquil en esta situación? ¿Hasta cuándo no vamos a decir que ya estamos tomando el rumbo de la ciudad?", expresó García.

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El concejal Alfredo Bautista pidió incluso la suspensión del punto 2.2 para "tener más información legal" respecto al tema, lo que finalmente no pasó.

Votación en favor de Tatiana Coronel

Luego del debate se realizó la votación para aprobar la subrogación del cargo de alcalde a Tatiana Coronel. La moción fue aprobada por la mayoría de los ediles.

Las concejales Chóez y Soledad Diab se abstuvieron, mientras que García votó en contra.

Tras la aprobación, Coronel señaló: "Es mi responsabilidad seguir subrogando al alcalde de Guayaquil y garantizar la continuidad de los servicios en la ciudad".

Hoy voté en contra de ratificar una subrogación sin sustento legal.

No existe licencia aprobada ni vacaciones certificadas que justifiquen la ausencia del señor Aquiles Álvarez. — Ana Chóez Vergara (@AnaChoezV) March 26, 2026

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