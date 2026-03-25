Aquiles Álvarez: vence su licencia y no hay pedido de extensión

La licencia sin sueldo del alcalde Aquiles Álvarez vence este jueves 26 y el Concejo no prevé tratar una nueva solicitud

Este jueves 26 de marzo de 2026 vence la licencia sin sueldo solicitada por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sin que exista, hasta la mañana de este miércoles 25, un nuevo pedido de extensión ante el Concejo Cantonal.

La extensión vigente fue aprobada el pasado 24 de febrero, luego de que el alcalde solicitara ampliar su ausencia por motivos personales. El permiso cubría el periodo entre el 25 de febrero y el 26 de marzo de 2026.

Concejo de Guayaquil sesionará sin tratar nueva licencia

Para este mismo jueves está prevista una nueva sesión del Concejo Cantonal de Guayaquil, a las 11:00, en el Salón de la Ciudad del Palacio Municipal. Sin embargo, la orden del día incluye ocho puntos y ninguno contempla una nueva solicitud de licencia.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 62, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), la vicealcaldesa Tatiana Coronel ha subrogado las funciones durante la ausencia del alcalde.

Tatiana Coronel descarta documentos sobre extensión

En medio del contexto político, la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel rechazó versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta extensión de la licencia de Aquiles Álvarez.

La polémica surgió tras la difusión de documentos por parte de la exfuncionaria municipal Lourdes Garay Clavijo, quien sugirió que se intentaría justificar como vacaciones los días de detención del alcalde en el denominado caso Goleada.

Sra, no tengo ninguno de estos documentos (no sé como ud los tiene, es raro) en todo caso, se adelanta al acusar de falsificar una firma que aún no llega a conocimiento del concejo municipal. Porque le recuerdo que tema licencia pasa por concejo. La ley es clara y si el alcalde… https://t.co/QRIUgdXgju — TatianaCoronel (@taticoronelf) March 23, 2026

“No tengo ninguno de estos documentos (…) La ley es clara y si el alcalde pide licencia, está en su derecho”, expresó Coronel en redes sociales, cuestionando además la procedencia de dichos archivos.

La ley exige aprobación del Concejo

Coronel también enfatizó que cualquier solicitud de licencia debe cumplir el procedimiento legal: ser presentada y aprobada por el Concejo Cantonal de Guayaquil, conforme a la normativa vigente.

Hasta el cierre de esta nota, no existe confirmación oficial de que el alcalde Aquiles Álvarez haya solicitado una nueva licencia.

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