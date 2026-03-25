Caso Goleada: ¿Raúl Chávez salió del país por Colombia rumbo a España?

A días de la audiencia en la que la Fiscalía pedirá su vinculación al caso Goleada circulan rumores, ¿qué hay de cierto?

El asambleísta de Reto-Revolución Ciudadana Raúl Chávez podrá ser vinculado en el caso Goleada, donde es´tá procesado Aquiles Álvarez.

Los rumores sobre una supuesta salida del país del asambleísta Raúl Chávez, a través de Colombia y con destino a España, surgieron la tarde de este 25 de marzo de 2026 en cuentas anónimas en redes sociales que difunden información falsa y que, de forma recurrente, atacan a ciudadanos críticos del gobierno.

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Sin embargo, su defensa desmiente esa versión. El abogado Carlos Soria aseguró que el legislador permanece en Ecuador y trabaja en su estrategia jurídica de cara a la audiencia prevista para las 10:00 del 27 de marzo, dentro del denominado caso Goleada.

Defensa niega fuga y confirma presencia en Ecuador

Soria sostuvo que la información difundida en redes es falsa y que su cliente no ha salido del país. Añadió que Chávez ha colaborado con la investigación y ha comparecido a diligencias, como la rendición de su versión ante la Fiscalía.

Por ahora, el equipo legal prepara su defensa frente al pedido de vinculación que impulsará el fiscal Dennis Mauricio Villavicencio Barrazueta.

Sin medidas cautelares, no tiene impedimento de salida

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Hasta el momento, Chávez no enfrenta medidas cautelares que limiten su movilidad. Esto implica que, en términos legales, puede salir del país mientras no exista una orden judicial que lo prohíba.

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Será en la audiencia del 27 de marzo cuando el juez Jairo García Mosquera analice el pedido de la Fiscalía, que podría incluir medidas como presentación periódica, prohibición de salida del país o incluso prisión preventiva.

La Fiscalía deberá justificar la necesidad de cualquier medida restrictiva de la libertad, especialmente en relación con el riesgo de fuga o de obstaculización del proceso.

Fiscalía podría ordenar detención si intenta salir

En caso de que el legislador intente abandonar el país antes de la audiencia, la Fiscalía puede solicitar su detención con fines investigativos o para garantizar su comparecencia, según el artículo 532 del Código Orgánico Integral Penal.

Este mecanismo permitiría que, en un plazo menor a 24 horas, se instale la audiencia de vinculación y se analice la imposición de medidas cautelares, incluida la prisión preventiva.

¿Por qué será vinculado al caso Goleada?

La Fiscalía sostiene que existen elementos para vincular a Chávez al caso Goleada, una investigación por presunta delincuencia organizada y otras irregularidades. Por ahora se conocen pocos detalles, sin embaro durante la audiencia de formulación de Aquiles Álvarez, el pasado 10 de febrero, el fiscal Villavicencio mencionó indicios que ubican al legislador en un chat de WhatsApp denominado “Corpalubri Pascuales”, donde se habrían compartido documentos, guías de remisión y referencias a operaciones de venta de diésel.

No obstante, la Fiscalía aún no ha detallado públicamente cuál habría sido el rol específico del asambleísta en estos hechos.

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