Fiscalía vinculará al asambleísta Raúl Chávez en el caso Goleada el 27 de marzo

La audiencia de vinculación fue convocada para el 27 de marzo de 2026 y se realizará de forma telemática

La Fiscalía General del Estado solicitó la vinculación del asambleísta Raúl Chávez dentro del denominado caso Goleada, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. El pedido ya fue acogido por el juez especializado en delitos de corrupción, Jairo García, quien fijó la audiencia para el viernes 27 de marzo de 2026 a las 10:00.

De acuerdo con la providencia judicial, el fiscal del caso argumentó que los hechos atribuidos al legislador no guardan relación con el ejercicio de su cargo, sino que corresponden a actuaciones en el ámbito privado. Por esta razón, el proceso se tramitará en la justicia ordinaria, sin necesidad de autorización previa de la Asamblea Nacional.

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El fiscal Dennis Villavicencio Barrazueta, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, sostuvo que las acciones investigadas fueron realizadas por Chávez a título personal. En su escrito, precisó que estos actos deben ser conocidos por la justicia ordinaria, al no estar vinculados con sus funciones como asambleísta.

El juez del caso dejó constancia de este criterio y determinó que no se requiere aplicar lo previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el levantamiento de inmunidad parlamentaria.

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Audiencia será telemática e improrrogable

La diligencia de vinculación se realizará mediante la plataforma Zoom y tendrá carácter improrrogable. El juzgado advirtió que no se aceptarán diferimientos bajo ninguna circunstancia. Las partes procesales deberán conectarse con antelación y garantizar su participación en la hora fijada, bajo su exclusiva responsabilidad. El juez Jairo García se ha caracterizado por impedir que las audiencias sean trasparentes. El 10 de febrero pasado, en la formulación de cargos del caso Goleada, el juez impidió el acceso a la prensa y los detalles solo se conocen a través de Fiscalía y los defensores.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando salía de la dilgencia en el cantón La Libertad JOFFRE LINO

Caso Goleada avanza en etapa de instrucción

El pedido de vinculación se enmarca en la fase de instrucción fiscal del caso Goleada, una investigación en la que también figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quién está preso en la cárcel de El Encuentro, junto a sus hermanos Xavier y Antonio Aquiles Álverez.

La causa se desarrolla por presuntos hechos de corrupción alrededor de la supuesta venta irregular de diesel, que tammbién se investigó en el caso Triple A.

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