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Aquiles Álvarez
La nueva audiencia en el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se perfila como un momento decisivo.Cortesía

Aquiles Álvarez: ¿Cuándo será la nueva audiencia del alcalde de Guayaquil?

El Tribunal suspendió la diligencia por el caso Triple A y fijó una nueva fecha

El proceso judicial contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, por el caso Triple A se reinstalará el próximo lunes 30 de marzo de 2026. La decisión fue notificada por el Tribunal tras suspender la cuarta jornada de juzgamiento, donde se investiga la presunta comercialización y distribución ilegal de combustibles.

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Problemas de conectividad y traslado

En la última jornada, Álvarez tuvo que ser trasladado de urgencia a la Unidad Judicial de La Libertad, en la provincia de Santa Elena. El movimiento se ejecutó bajo un fuerte operativo policial y militar —que incluyó tanquetas— debido a problemas de conexión a internet registrados en la cárcel de El Encuentro, centro penitenciario donde Álvarez cumple la medida privativa de libertad.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando salía de la dilgencia en el cantón La Libertad
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cuando salía de la dilgencia en el cantón La LibertadJOFFRE LINO

Ramiro García, abogado defensor del alcalde, detalló que las fallas técnicas en el reclusorio impedían el desarrollo telemático de la diligencia. Sin embargo, la defensa técnica insiste en que el traslado no subsana las vulneraciones al derecho a la defensa, por lo que confirmaron que insistirán en solicitar la presencia física del procesado en la ciudad de Quito.

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En el ámbito estrictamente jurídico, el equipo legal de Álvarez sostiene que la acusación carece de sustento penal. Durante la jornada de audiencia, se logró evacuar el testimonio de un técnico de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH). Según García, las declaraciones del funcionario apuntan a que, de existir irregularidades, estas corresponden al ámbito administrativo y no a una infracción penal, recordando que los expedientes previos de la ARCH resultaron favorables para las empresas investigadas.

Mientras tanto, en los exteriores de la dependencia judicial, decenas de simpatizantes y familiares, incluida su esposa Fiorella Icaza, exigieron la liberación de la autoridad municipal mediante plantones. A la par de la cita de este 30 de marzo, la defensa informó que el calendario marca el 31 de mayo como otra fecha clave dentro del proceso, etapa donde se espera avanzar en la definición del rumbo judicial del caso.

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