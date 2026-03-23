¿Quién era Josué Dumani en Segura EP? Su recorrido en el Municipio de Guayaquil

Josué Dumani Ramírez, delegado del Concejo Cantonal, quedó fuera del directorio de Segura EP este lunes 23 de marzo de 2026, como parte de la reestructuración administrativa del Municipio de Guayaquil impulsada tras la detención de Aquiles Álvarez. La salida del exfuncionario ocurre en un escenario de inestabilidad institucional bajo la gestión encargada de la vicealcaldesa Tatiana Coronel. Su puesto será ocupado por Luis Alfonso Saltos, quien fungía como director municipal y actual asesor, lo que refleja un reacomodo urgente de las piezas de confianza en la cúpula de la ciudad.

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Ascenso burocrático en Guayaquil

Dumani mantuvo un perfil cambiante y ascendente dentro de las dependencias públicas locales. Según los registros oficiales de la Contraloría General del Estado, inició su paso por la actual administración municipal en 2023 como asistente legal de Alcaldía. Desde entonces, rotó por varios departamentos clave en un corto período.

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Para el año 2024, asumió la titularidad de la Dirección General de Justicia y Vigilancia, al mismo tiempo que se desempeñaba como Coordinador General 2, un cargo que mantuvo de forma intercalada hasta el primer trimestre de 2026. Su influencia abarcaba desde el control del espacio público hasta la toma de decisiones dentro de la empresa encargada de la seguridad de la urbe.

La reconfiguración del equipo de trabajo en esta dependencia municipal incluyó otro movimiento directivo simultáneo. La presidencia del directorio pasó a manos de la funcionaria Evelyn Cárdenas, en reemplazo de Fernando Cornejo, evidenciando una remoción generalizada de la directiva anterior.

Conocido en funciones públicas

Antes de su llegada a la estructura del cabildo guayaquileño, Dumani ocupó puestos de control en el Gobierno Central y en el sistema judicial. Se desempeñó como Intendente General de Policía del Guayas entre 2017 y 2020, ejecutando clausuras y operativos de orden público. Posteriormente, en 2021, asumió la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura.

Las recientes modificaciones evidencian un intento por evitar la paralización operativa de las empresas públicas frente a los procesos judiciales que enfrentan las principales autoridades electas. Sin embargo, la constante rotación de perfiles deja en el aire la continuidad de los planes de control territorial en la ciudad.

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