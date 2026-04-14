TCE aclaró sentencia sobre campaña correísta y ratificó que Santiago Díaz quedó fuera de denuncia

Publicado por Daniel Alejandro Romero Páez Creado: Actualizado:

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) respondió al pedido de aclaración presentado por la Revolución Ciudadana sobre la sentencia relacionada con los fondos de la campaña de 2023.

Con esto, se ratificó que el exjefe de campaña, Santiago Díaz, quien además enfrenta un proceso por el delito de abuso sexual contra una menor, quedó fuera de la denuncia.

El juez Guillermo Ortega resolvió dar por atendido el recurso horizontal de aclaración interpuesto por Estefanía Elizabeth Molina Freire, Luisa Magdalena González Alcívar y Andrés David Aráuz Galarza, respecto de la sentencia dictada el 7 de abril de 2026.

Aunque la decisión no modifica la sentencia, sí aclara los puntos solicitados por los militantes de la Revolución Ciudadana y, con esto, se abre la posibilidad de apelar para que sea el Pleno del TCE el que se pronuncie.

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El pasado 7 de abril, el juez Ortega emitió su sentencia tras la denuncia presentada por la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

En ella se impuso una sanción pecuniaria de 40 salarios básicos unificados (18.000 dólares) en contra de la responsable de las finanzas de la organización política, así como del binomio González-Arauz, en calidad de responsables solidarios.

La situación de Santiago Díaz Asque

Díaz Asque, quien enfrenta un proceso legal por el delito de abuso sexual contra una menor, también fue denunciado por la presidenta del CNE en su calidad de jefe de campaña en el proceso electoral de 2023.En su sentencia, el juez Guillermo Ortega descartó dicha denuncia.

Santiago Diaz fue asambleísta y miembro del buró político de la Revolución Ciudadana. Hoy es testigo de la Fiscalia en contra de sus exlideres.ARCHIVO

El documento señala: “negar la denuncia presentada por Diana Atamaint, presidenta del CNE, respecto del señor Joseph Santiago Díaz Asque, en calidad de jefe de campaña, al no haberse configurado su responsabilidad conforme al marco normativo aplicable a la fecha de los hechos”.

Cabe recordar que Díaz Asque ha sido uno de los llamados por la Fiscalía en el denominado caso Caja Chica, en el cual se investiga un supuesto financiamiento irregular de la campaña electoral del correísmo.

Las alertas sobre su situación jurídica se encendieron después de verificarse que, entre otras cosas, permanecía en un centro de salud de Conocoto.

Un informe del Ministerio de Salud Pública (MSP) detectó múltiples irregularidades en la atención médica brindada.

El documento del Ministerio de Salud fue elaborado después de que Ecuavisa revelara que Díaz salía de la Cárcel 4 y pasaba largas jornadas en el centro médico, donde su cuñado era director.