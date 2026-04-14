A 16 años de su muerte, el legado de Aura Almeida Nieto de Morán sigue vivo en Manabí

Publicado por Alejandro Giler Creado: Actualizado:

El pasado 10 de abril se conmemoraron 16 años del fallecimiento de Aura Almeida Nieto de Morán, capitana de aviación nacida en Nobol en 1938 y considerada pionera en la lucha por la igualdad de género en el país.

A pesar de no haber nacido en territorio manabita, su figura mantiene una profunda huella en esta provincia, especialmente en el cantón Paján, donde se radicó junto a su esposo, el empresario y exalcalde Nathael Erasmo Morán Cevallos. Allí no solo consolidó su vida personal, sino también una intensa labor social que hasta hoy es recordada por la comunidad.

Almeida marcó un hito en la historia nacional al graduarse como piloto a los 19 años, el 26 de octubre de 1957, en el Aeroclub de Guayaquil, convirtiéndose en la primera mujer formada íntegramente en el país en este campo. Su trayectoria la llevó a liderar su propia empresa de transporte aéreo, con una flota de aeronaves que operaba en la región Costa, en una época en la que la aviación era dominada casi exclusivamente por hombres.

Legado social que perdura en Manabí

Más allá de sus logros en la aviación, en Manabí es recordada por su compromiso con las causas sociales. En Paján ejerció durante varios periodos la presidencia del Club de Leones, desde donde impulsó acciones solidarias en beneficio de familias vulnerables, tanto en la zona urbana como rural.

Su vocación de servicio dejó una marca imborrable: instituciones educativas del cantón Paján, así como centros de terapia física y rehabilitación, llevan su nombre como reconocimiento a su aporte y liderazgo. Habitantes del cantón aún evocan su cercanía con la gente y su disposición permanente para ayudar.

En tierras manabitas, especialmente en Paján, existe un gran recuerdo de Aura Almeida Nieto de MoránCORTESÍA

A nivel nacional, su legado también fue reconocido por el Ministerio de Defensa y entidades aeronáuticas, que la destacan como una figura clave en la apertura de espacios para las mujeres dentro de la aviación ecuatoriana.

A 16 años de su partida, Aura Almeida Nieto de Morán sigue siendo un referente histórico, no solo por haber conquistado los cielos, sino por su impacto en tierra, especialmente en Manabí, donde su memoria continúa vigente.