Agenda cultural de abril en Manabí: museos ofrecen cine, arte y talleres gratuitos

Publicado por Alejandro Giler Creado: Actualizado:

Los espacios culturales de la provincia abren sus puertas este mes con una nutrida programación dirigida a públicos de todas las edades. El Museo Manta, el Museo Bahía de Caráquez y el Museo Portoviejo y Archivo Histórico presentan una agenda cultural que combina arte, literatura, patrimonio, talleres formativos y espacios de reflexión.

Durante abril, estos museos se consolidan como puntos de encuentro ciudadano, promoviendo el diálogo cultural y el acceso inclusivo a propuestas que integran saberes ancestrales con expresiones contemporáneas. La programación busca fortalecer la identidad manabita a través de experiencias participativas y educativas.

Museo Manta: arte, cine y creatividad comunitaria

El Museo Centro Cultural Manta despliega una agenda diversa que incluye cine foros, exposiciones, conferencias y talleres. Entre las actividades más destacadas consta el cine foro Hilos de Plata (13 de abril), seguido de Tan Cerca de las Nubes (22 de abril), una propuesta que rescata la memoria del fútbol femenino.

En el ámbito expositivo, se presentarán Puerto Adentro y Púlsar, esta última del artista José Unda, mientras que la Jornada de Creación Comunitaria (24 de abril) promoverá la participación colectiva como herramienta de transformación social. Ese mismo día se desarrollará la conferencia sobre el valor cultural del chocolate como símbolo de identidad ancestral.

La programación incluye además el performance Geometrías Precolombinas – Iconografía y Territorio (29 de abril), que explora la relación entre formas simbólicas y territorio.

En paralelo, se ejecutarán talleres formativos como ajedrez, creación de cuentos, pintura, tejido en mimbre y actividades ambientales, enfocados en niños, jóvenes y adultos.

Los museos de Manabí presentan una amplia y diversa agenda culturalCORTESÍA

Museo Bahía de Caráquez: memoria colectiva y diálogo ciudadano

El Museo Bahía de Caráquez centra su agenda en el fortalecimiento del tejido social y la memoria local. Entre sus principales actividades consta la sesión formativa Caja del Tiempo (3 de abril), orientada a rescatar historias comunitarias.

Asimismo, se desarrollarán conversatorios como Diálogos sobre la Ciudad (17 de abril) y Raíces de Bahía: Historia y Patrimonio para Educar (30 de abril), que invitan a reflexionar sobre la evolución urbana y la importancia del patrimonio.

Las mediaciones educativas también forman parte clave de la agenda, con propuestas como Murmullos de Arcilla (10 de abril) e Iconografía Ritual de Manabí (19 de abril), que conectan a los participantes con saberes ancestrales a través del arte.

El Museo Portoviejo y Archivo Histórico presenta una programación enfocada en la memoria histórica y la expresión cultural. Durante todo el mes se mantendrá la exhibición Nuestro Archivo, un día como hoy, un recorrido documental por la historia local.

Entre las actividades destacan el programa Cita con la memoria, la exposición Estratos en estado de memoria (16 de abril) y la feria artesanal (16 y 17 de abril), que reunirá a creadores locales.

También se desarrollarán eventos como el concierto Melodías del alma, la mediación lectora Kiosko de los cuentos (23 de abril) y el conversatorio-recital en homenaje a Constantino Mendoza Moreira (29 de abril). A esto se suma el encuentro literario Nuestra Tinta, que fomentará el diálogo entre escritores y lectores.

En el área formativa, se realizará la masterclass de modelado en cerámica Lo que las manos recuerdan (13 y 14 de abril), enfocada en la reinterpretación del patrimonio arqueológico.

Todas las actividades serán de acceso libre, reafirmando el compromiso de los museos de Manabí con la democratización cultural, la formación artística y la preservación de la memoria histórica de la provincia.