Juana Guarderas festeja 45 años sobre las tablas con tres obras

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Juana Guarderas celebra 45 años de carrera entre actuación y gestión teatral en Quito.

La pandemia transformó su trabajo y marcó nuevas dinámicas en el teatro local.

Presentará tres obras unipersonales que combinan memoria, humor y crítica social.

A los 17 años, Juana Guarderas se subió por primera vez a un escenario sin imaginar que, décadas después, esa decisión marcaría el rumbo de su vida. Hoy, a punto de cumplir 62 años, esa trayectoria se traduce en 45 años sobre las tablas.

En los últimos meses, la actriz había estado alejada del Patio de Comedias, espacio que dirige desde los años noventa. Entre giras y festivales internacionales, casi no había tenido ocasión de reencontrarse con el público quiteño.

Fue entonces cuando, desde la administración del teatro, surgió una propuesta: no solo volver a escena, sino hacerlo en el marco de una celebración que ella misma no había considerado. “Se me había pasado por completo que cumplía 45 años actuando. Y claro, cuando me lo recordaron, me pareció que había que hacer algo grande, porque sí es un aniversario importante”, comenta.

La programación arranca el sábado 11 de abril con la puesta en escena de La Venadita. El 17, 18 y 19 de abril presentará el monólogo Las Mariscalas, mientras que el cierre será el 24, 25 y 26 de abril con No quiero morir virgen, uno de sus trabajos más reconocidos dentro del registro cómico.

Recordar el pasado

Más que una mirada introspectiva, Guarderas entiende este momento como un acto de gratitud. “Para mí, más que festejarme, el sentido de esta celebración es agradecerle al público, a toda la gente que me ha acompañado estos 45 años”, afirma. Y añade: “sin el público el teatro no sería posible”.

Más que una mirada introspectiva, Guarderas entiende este momento como un acto de gratitud. “Para mí, más que festejarme, el sentido de esta celebración es sobre todo agradecerle al público, a toda la gente que me ha acompañado estos 45 años”, afirma. Y añade: “Sin el público el teatro no sería posible”.

Al revisar su historia, hay un año que emerge con claridad: 1990. En noviembre de ese año estrenó, junto a Martha Ormaza y Elena Torres, La Marujita se ha muerto con leucemia, una obra que no solo se convertiría en un referente del teatro ecuatoriano, sino que también marcaría una decisión personal.

El cierre de la programación estará a cargo del monólogo cómico No quiero morir virgen.Cortesía

Hasta ese momento, su vínculo con la actuación había convivido con otros caminos. “Yo tenía una licenciatura en Relaciones Internacionales, pero no terminaba de hacer el click con mi carrera”, recuerda. Meses antes del estreno, no aprobó el ingreso a la Academia Diplomática y, tras terminar las pruebas, decidió que era momento de elegir. “Ese mismo día le llamé a mi mamá y le dije: quiero tomar la posta del Patio de Comedias y dedicarme de lleno a la actuación”.

Hasta entonces, sus padres dirigían el emblemático teatro en el barrio de La Mariscal. A partir de ese punto, Guarderas no solo asumió la gestión del espacio, sino que se involucró de lleno en el proceso creativo de La Marujita, consolidando una etapa decisiva tanto en su carrera como en la historia del teatro local.

La acogida de la obra confirmó esa intuición. “Hasta el estreno no estaba segura de nada, no sabía si había tomado la decisión correcta. Pero ahí entendí, dije: este es mi camino. Ya no quiero hacer otra cosa de mi vida”, cuenta.

Con el paso del tiempo, La Marujita se ha muerto con leucemia superó las 3.000 funciones y se mantuvo en escena por más de tres décadas.

Un camino con múltiples desafíos

Desde ese auspicioso inicio, Guarderas se dedicó de lleno al teatro y a la gestión cultural. En el camino, reconoce, ha enfrentado múltiples retos, habituales en el trabajo artístico en el país. Aunque no ha sido sencillo, nunca pensó en abandonar. Al menos hasta 2020, cuando la irrupción de la pandemia por covid-19 la obligó a cerrar las puertas del teatro.

“Entré en una crisis profunda… decía: ‘¿voy a botar la toalla?, ¿qué voy a hacer?’”. La incertidumbre no era solo profesional, sino también vital. “Tuve que aceptar que posiblemente mi trabajo como actriz no iba a poder continuar por un buen tiempo”.

La respuesta llegó por casualidad. Desde su casa -que comparte con el teatro- y con el apoyo de un productor audiovisual que se encontraba alojado allí, empezó a escribir y grabar pequeñas cápsulas. Así nació Abrilia, una maruja en cuarentena. Poco después dio un paso más: el teatro en vivo por streaming.

El regreso a las salas, sin embargo, no fue un simple retorno. Los cambios eran evidentes. “Antes de la pandemia hacíamos diez funciones semanales, ahora hacemos cuatro, a veces cinco, aunque han pasado seis años”, explica.

Las temporadas también se redujeron: “Antes una obra podía quedarse nueve o doce semanas en cartelera, ahora son doce funciones”. A pesar de ello, asegura que continuará sobre el escenario mientras le sea posible. “Amo el teatro, es mi vida”, dice.

Tres obras diversas

La programación por aniversario arranca con La Venadita, un poema a la memoria, obra escrita y dirigida por Susana Pautasso. Con humor y ternura, la puesta gira en torno a una madre que, desde su sensibilidad, reflexiona sobre la relación con la naturaleza y los saberes ancestrales. Las funciones serán el sábado 11 de abril, a las 19:00, y el domingo 12 de abril, a las 18:00.

La programación por aniversario arranca con La Venadita, un poema a la memoria, obra escrita y dirigida por Susana Pautasso.CORTESÍA

El segundo bloque incluye Las Mariscalas, un monólogo que recorre la historia del barrio La Mariscal desde la década de 1920 hasta la actualidad. La obra propone un tránsito por distintas épocas que marcaron la transformación de este sector de Quito, a través de la voz de un fantasma.

El relato plantea una reflexión sobre la identidad urbana y el papel del barrio en la construcción de la ciudad. Las funciones están previstas para el 17, 18 y 19 de abril en el Patio de Comedias.

El cierre estará a cargo de No quiero morir virgen, un monólogo interactivo que retoma a uno de los personajes más reconocidos del universo de Las Marujas. A través del humor, la obra aborda temas vinculados a las relaciones, los prejuicios y las tensiones culturales. Las funciones se realizarán el 24, 25 y 26 de abril en El Teatro del Scala Shopping.