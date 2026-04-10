Tinta Bohemia, el nuevo disco de Iraíz Oviedo, llega a escena

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

La cantante Iraíz Oviedo presentará su nuevo disco Tinta Bohemia este sábado 11 de abril, a las 18:00, en el Teatro Variedades Ernesto Albán. El concierto marcará el lanzamiento en vivo de esta producción, que reúne canciones inéditas y propone una nueva mirada sobre el cancionero popular latinoamericano.

Oviedo, de raíces mexicano-ecuatorianas, ha desarrollado su trabajo desde 2008, cuando inició un proyecto musical junto a su hermano Sebastián Oviedo. Lo que comenzó como una búsqueda de memoria familiar se fue ampliando hacia la exploración de géneros como el tango, el vals, el bolero y el pasillo, con un énfasis en los sonidos urbanos de América Latina del siglo XX.

Un nuevo proyecto musical

Tras su anterior producción Iraíz y su Mistura, la artista presenta ahora Tinta Bohemia, un disco que surge de un proceso de cuestionamiento sobre las formas de cantar e interpretar la música tradicional. El álbum recorre ritmos como el bolero —con influencias rockoleras—, el albazo, el vals y el yaraví, y plantea temas vinculados al amor, la identidad y la salud mental.

Con este lanzamiento, Oviedo continúa una línea de trabajo centrada en el repertorio popular, pero con una apuesta por la creación propia. Tinta Bohemia se inscribe así en una escena que revisita lo tradicional desde nuevas perspectivas, manteniendo un diálogo entre memoria e interpretación contemporánea.

La presentación en vivo está concebida como un recorrido por estos paisajes sonoros, en el que las canciones funcionan como hilo conductor. Más allá del repertorio, el concierto busca generar un espacio de conexión con el público a partir de elementos reconocibles del imaginario musical latinoamericano. El costo de ingreso es de $ 12. Las entradas están a la venta en la página web de la Fundación Teatro Nacional Sucre.