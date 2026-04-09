Premios Disco Rojo 2026: conoce la lista de nominados y la fecha de la gala
Premios Disco Rojo reveló la lista de nominados de su 12ª edición, la gala será el 13 de mayo con 63 artistas en competencia
Lo que debes saber
- Premios Disco Rojo 2026 anunció su lista de nominados este 9 de abril en Guayaquil con 63 artistas en 12 categorías.
- La gala de premiación será el 13 de mayo en el Teatro Centro de Arte con votaciones abiertas al público.
- El evento cumple 13 años y suma 12 ediciones impulsando la música ecuatoriana, Cumbia Pop es una de sus nuevas categorías.
Los Premios Disco Rojo presentaron oficialmente a los nominados de su 12ª edición durante una rueda de prensa realizada el 9 de abril en Guayaquil, que contó con la presencia de artistas como Yilda Banchon, Ñusta Picuasi, Paulina Aguirre, Andrea Octavia, El Tita Salsa Urbana y Nicki Dumas, quienes también forman parte de los nominados.
En el evento, la organización confirmó que la gala de premiación se llevará a cabo el próximo 13 de mayo en el Teatro Centro de Arte. En total, más de 60 artistas competirán en 12 categorías que reconocen lo mejor de la música ecuatoriana.
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Detalles de la premiación y nuevas categorías
La duodécima edición de los Premios Disco Rojo incluirá 12 categorías que destacan distintas áreas de la producción musical en el país. Entre las novedades, se incorpora la categoría cumbia pop, reflejando la evolución de los géneros en la escena nacional.
La ceremonia se desarrollará en una gala que reunirá a artistas, seguidores y representantes de la industria musical en una noche que busca celebrar el talento ecuatoriano y fortalecer el vínculo entre el público y sus artistas.
Una trayectoria marcada por la música nacional
Con 13 años de historia y con este año 12 ediciones realizadas, debido a la pausa en 2020 por la pandemia, los Premios Disco Rojo se han consolidado como una plataforma clave para visibilizar la música ecuatoriana.
Además, este reconocimiento está respaldado por Radio Punto Rojo, emisora que celebra 31 años de trayectoria y que ha impulsado este espacio como un punto de encuentro entre artistas, medios y audiencia.
Un premio impulsado por el público
Durante la rueda de prensa, la gerente Gisella Meza Lara destacó que este es un “premio de los artistas, del público y de los medios”, subrayando el papel fundamental de los seguidores en el proceso.
En esa línea, también señaló que cada edición implica un trabajo riguroso para definir a los nominados, considerando la diversidad y el crecimiento de la industria musical ecuatoriana.
Artistas destacan el valor del reconocimiento
La cantante Paulina Aguirre, primera ecuatoriana en ganar un Grammy Latino, resaltó la importancia del apoyo al talento local, recordando su trayectoria internacional y el impacto que tiene el reconocimiento en la proyección de los artistas ecuatorianos.
Por su parte, Yilda Banchon expresó su entusiasmo por formar parte de esta nueva edición, asegurando que este tipo de espacios la motivan a seguir desarrollando su carrera. Ñusta Picuasi compartió su emoción durante el evento, incluso interviniendo en quichua, y destacó la importancia de que los artistas ecuatorianos se apoyen mutuamente.
En la misma línea, Andrea Octavia conocida por participar en el programa Yo Me Llamo interpretando a Miriam Hernández, valoró el respaldo del público, mientras que la presencia de nuevas figuras como Nicki Dumas refleja la diversidad y renovación de la escena musical nacional.
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Sorpresa en el dress code
Como parte de las novedades de esta edición, los Premios Disco Rojo apuestan por la moda sostenible como eje del dress code. La consigna invita a los asistentes a reutilizar prendas o diseños que ya hayan sido usados anteriormente, promoviendo una visión más consciente dentro de la industria.
Esta iniciativa también representa un llamado a los diseñadores a replantear sus propuestas desde la sostenibilidad, integrando prácticas responsables sin dejar de lado la creatividad y la identidad artística.
Expectativa por los nominados
Con 63 artistas en competencia, esta edición refleja la diversidad y el crecimiento de la música ecuatoriana, consolidando al evento como una de las principales vitrinas del talento nacional.
Las votaciones ya están abiertas, y el público puede apoyar a sus artistas favoritos a través del sitio web oficial: www.premiosdiscorojo.com.
A continuación, conoce la lista completa de nominados por categorías:
Pop Balada
- Andrea Octavia – No te vayas
- Daniel Betancourt – Refugio
- Dicapo – Mis heridas
- Johnta – Más grande que yo
- Nicky Dumas – Migajas
- Ñusta Picuasi – Vuela
- Tercer Mundo – Valimos
Pop Español
- Verde 70 – Homosapiens
- Dicapo – La última vez
- Johann Vera – Nada importa en verdad
- Maga Córdova – Lluvia
- Mar Rendón – Tibio
- Mirella Cesa – Felicidad
- Naíza – NTPXM
- Tiago Alvarado – Sin contexto
Pop Latino
- AU D – Sed de las malas
- Jandino – Una como tú
- Machaka – Las +593
- Gianpiero – Solamente mía
- Andreina – Baby, ¿cómo te va?
- Christopher Vélez – Quiéreme
- Danilo Parra – Ese beso
- David Guerrero – Si yo te amo
- Jhonatan Luna – Migajero
Revelación
- Alenea
- Andrea Octavia
- Gaby Goya
- Plua
Cumbia Pop
- Jandino – Otra vez
- Mar Rendón – Pero no tanto
- Nicki Dumas – Bien lejos
- Sergio Sacoto, Bacilos – No puedo más
- Shalom Mendieta – Ayayay
- Sofía Nieto – Celosa
- Tábata – Cerrando ciclos
Pop Corrido
- Blanka Sttroner – Pa olvidar
- David Kam – Como la primera vez
- Dayanara – Ya lo superamos
- Jhos Rodríguez – Perdido y borracho
- Neira – Para el nuevo
Featuring
- Ren Kai y Maykel – Quiero saber
- Alex Ponce / Timo – No volveré
- Barek / Okan Yore / Ren Kai / Eiden LP – Cumbia ligera
- Jandino y Lionel Ferro – Quédate
- Ren Kai, Ñusta Picuasi, Yilda Banchón – Luna
- Yilda Banchón y Andreina Bravo – Dale la vuelta
Femenino
- Andreina
- Dayanara
- Mar Rendón
- Mirella Cesa
- Naíza
- Sophy Mell
- Tábata Alvarado
- Yilda Banchón
Masculino
- Christopher Vélez
- Daniel Betancourt
- Dicapo
- Jandino
- Johann Vera
- Maykel
- Ren Kai
Salsa
- Andreth / Que Bakan – Que te vaya bien
- El Tita Salsa Urbana / Magnus R Troy – La fórmula
- Jhonny Martire – Un hombre no llora
- Landa, Okan Yoré – Hablando de mí
- Lios Choko – Dinero
- Yilda Banchón – Falso original
Popular
- Batahola – Aguardientosqui
- Dayanara – Tú la vas a pagar
- Don Medardo y sus Players – Me vengaré
- Hierba Buena – Tu crueldad
- Nathaly Silvana – Tóxico
Reggaetón
- Alex Krack - Ambiente
- Jossimar - Sabes que si
- Katy Lía - Tra Tra Tra
- Kennye Die/ Blessd / Kris R - Ultra complicado remix
- Los Brothers - Reggaeton y perreo
- Yuleysi Coca - Soltera
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