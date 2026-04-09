Premios Disco Rojo 2026: conoce la lista de nominados y la fecha de la gala

Publicado por Cristina Carranza Solis Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Premios Disco Rojo 2026 anunció su lista de nominados este 9 de abril en Guayaquil con 63 artistas en 12 categorías.



La gala de premiación será el 13 de mayo en el Teatro Centro de Arte con votaciones abiertas al público.



El evento cumple 13 años y suma 12 ediciones impulsando la música ecuatoriana, Cumbia Pop es una de sus nuevas categorías.



Los Premios Disco Rojo presentaron oficialmente a los nominados de su 12ª edición durante una rueda de prensa realizada el 9 de abril en Guayaquil, que contó con la presencia de artistas como Yilda Banchon, Ñusta Picuasi, Paulina Aguirre, Andrea Octavia, El Tita Salsa Urbana y Nicki Dumas, quienes también forman parte de los nominados.

En el evento, la organización confirmó que la gala de premiación se llevará a cabo el próximo 13 de mayo en el Teatro Centro de Arte. En total, más de 60 artistas competirán en 12 categorías que reconocen lo mejor de la música ecuatoriana.

Detalles de la premiación y nuevas categorías

La duodécima edición de los Premios Disco Rojo incluirá 12 categorías que destacan distintas áreas de la producción musical en el país. Entre las novedades, se incorpora la categoría cumbia pop, reflejando la evolución de los géneros en la escena nacional.

La ceremonia se desarrollará en una gala que reunirá a artistas, seguidores y representantes de la industria musical en una noche que busca celebrar el talento ecuatoriano y fortalecer el vínculo entre el público y sus artistas.

Una trayectoria marcada por la música nacional

Con 13 años de historia y con este año 12 ediciones realizadas, debido a la pausa en 2020 por la pandemia, los Premios Disco Rojo se han consolidado como una plataforma clave para visibilizar la música ecuatoriana.

Además, este reconocimiento está respaldado por Radio Punto Rojo, emisora que celebra 31 años de trayectoria y que ha impulsado este espacio como un punto de encuentro entre artistas, medios y audiencia.

Un premio impulsado por el público

Durante la rueda de prensa, la gerente Gisella Meza Lara destacó que este es un “premio de los artistas, del público y de los medios”, subrayando el papel fundamental de los seguidores en el proceso.

En esa línea, también señaló que cada edición implica un trabajo riguroso para definir a los nominados, considerando la diversidad y el crecimiento de la industria musical ecuatoriana.

Artistas destacan el valor del reconocimiento

La cantante Paulina Aguirre, primera ecuatoriana en ganar un Grammy Latino, resaltó la importancia del apoyo al talento local, recordando su trayectoria internacional y el impacto que tiene el reconocimiento en la proyección de los artistas ecuatorianos.

Yilda Banchon está nominada en más de dos categoríasMiguel Canales / Expreso

Por su parte, Yilda Banchon expresó su entusiasmo por formar parte de esta nueva edición, asegurando que este tipo de espacios la motivan a seguir desarrollando su carrera. Ñusta Picuasi compartió su emoción durante el evento, incluso interviniendo en quichua, y destacó la importancia de que los artistas ecuatorianos se apoyen mutuamente.

En la misma línea, Andrea Octavia conocida por participar en el programa Yo Me Llamo interpretando a Miriam Hernández, valoró el respaldo del público, mientras que la presencia de nuevas figuras como Nicki Dumas refleja la diversidad y renovación de la escena musical nacional.

Sorpresa en el dress code

Como parte de las novedades de esta edición, los Premios Disco Rojo apuestan por la moda sostenible como eje del dress code. La consigna invita a los asistentes a reutilizar prendas o diseños que ya hayan sido usados anteriormente, promoviendo una visión más consciente dentro de la industria.

Esta iniciativa también representa un llamado a los diseñadores a replantear sus propuestas desde la sostenibilidad, integrando prácticas responsables sin dejar de lado la creatividad y la identidad artística.

Expectativa por los nominados

Con 63 artistas en competencia, esta edición refleja la diversidad y el crecimiento de la música ecuatoriana, consolidando al evento como una de las principales vitrinas del talento nacional.

Las votaciones ya están abiertas, y el público puede apoyar a sus artistas favoritos a través del sitio web oficial: www.premiosdiscorojo.com.

A continuación, conoce la lista completa de nominados por categorías:

Pop Balada

Andrea Octavia – No te vayas

Daniel Betancourt – Refugio

Dicapo – Mis heridas

Johnta – Más grande que yo

Nicky Dumas – Migajas

Ñusta Picuasi – Vuela

Tercer Mundo – Valimos

Pop Español

Verde 70 – Homosapiens

Dicapo – La última vez

Johann Vera – Nada importa en verdad

Maga Córdova – Lluvia

Mar Rendón – Tibio

Mirella Cesa – Felicidad

Naíza – NTPXM

Tiago Alvarado – Sin contexto

Pop Latino

AU D – Sed de las malas

Jandino – Una como tú

Machaka – Las +593

Gianpiero – Solamente mía

Andreina – Baby, ¿cómo te va?

Christopher Vélez – Quiéreme

Danilo Parra – Ese beso

David Guerrero – Si yo te amo

Jhonatan Luna – Migajero

Revelación

Alenea

Andrea Octavia

Gaby Goya

Plua

Cumbia Pop

Jandino – Otra vez

Mar Rendón – Pero no tanto

Nicki Dumas – Bien lejos

Sergio Sacoto, Bacilos – No puedo más

Shalom Mendieta – Ayayay

Sofía Nieto – Celosa

Tábata – Cerrando ciclos

Pop Corrido

Blanka Sttroner – Pa olvidar

David Kam – Como la primera vez

Dayanara – Ya lo superamos

Jhos Rodríguez – Perdido y borracho

Neira – Para el nuevo

Featuring

Ren Kai y Maykel – Quiero saber

Alex Ponce / Timo – No volveré

Barek / Okan Yore / Ren Kai / Eiden LP – Cumbia ligera

Jandino y Lionel Ferro – Quédate

Ren Kai, Ñusta Picuasi, Yilda Banchón – Luna

Yilda Banchón y Andreina Bravo – Dale la vuelta

Femenino

Andreina

Dayanara

Mar Rendón

Mirella Cesa

Naíza

Sophy Mell

Tábata Alvarado

Yilda Banchón

Masculino

Christopher Vélez

Daniel Betancourt

Dicapo

Jandino

Johann Vera

Maykel

Ren Kai

Salsa

Andreth / Que Bakan – Que te vaya bien

El Tita Salsa Urbana / Magnus R Troy – La fórmula

Jhonny Martire – Un hombre no llora

Landa, Okan Yoré – Hablando de mí

Lios Choko – Dinero

Yilda Banchón – Falso original

Popular

Batahola – Aguardientosqui

Dayanara – Tú la vas a pagar

Don Medardo y sus Players – Me vengaré

Hierba Buena – Tu crueldad

Nathaly Silvana – Tóxico

Reggaetón

Alex Krack - Ambiente

Jossimar - Sabes que si

Katy Lía - Tra Tra Tra

Kennye Die/ Blessd / Kris R - Ultra complicado remix

Los Brothers - Reggaeton y perreo

Yuleysi Coca - Soltera

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