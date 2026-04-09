La banda estadounidense Maroon 5 será la banda estelar del primer festival FTC Live al parque

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Ecuador se prepara para dar un paso decisivo en el circuito global de festivales con el anuncio de FTC LIVE al Parque, una propuesta que busca posicionar al país como un destino clave para la música en vivo. El evento, que se realizará el 29 de agosto de 2026 en el Parque Bicentenario, nace tras dos años de trabajo de la productora FTC LIVE por articular la escena nacional con las giras internacionales de mayor impacto.

Así lo indica Sebastián Egas, gerente de Feel the Club. "Ha sido un trabajo arduo para articular este festival que combina música, arte y gastronomía para lograr un line up súper potente, que se incluya dentro del circuito de festivales de la región", comentó.

El cartel de esta primera edición reúne a artistas de distintas latitudes y géneros. Entre ellos destaca Maroon 5, banda liderada por Adam Levine y considerada una de las más influyentes del pop contemporáneo, junto al puertorriqueño Ozuna, conocido como el “Negrito Ojos Claros” y poseedor de múltiples récords de reproducción a nivel global. A ellos se suma Myke Towers, una de las voces más representativas del reguetón y el trap latino actual.

La programación internacional también incluye al DJ y productor belga Lost Frequencies, habitual de festivales como Tomorrowland y Coachella, así como al colombiano Martin Trevy, cuya música ha recorrido escenarios de alto perfil en Europa y América. En la misma línea, la histórica orquesta Fruko y sus Tesos aportará el peso de la salsa clásica

El talento nacional también tendrá su espacio

El componente ecuatoriano ocupa un lugar central en la propuesta. El guitarrista, productor y compositor Homero Gallardo encabeza la representación nacional con un recorrido que incluye colaboraciones con figuras globales y hitos como su aparición en el Billboard de Times Square. Su proyecto solista, “The New Santana”, propone una fusión entre la guitarra eléctrica clásica y sonidos contemporáneos.

El cantante Ozuna es uno de los músicos invitados al FTC Live al parque..Internet

A esta lista se suman propuestas como la de Cris Chil, compositora y productora multipremiada que ha trabajado con artistas internacionales y que recientemente ha expandido su carrera hacia el ámbito empresarial con su propio sello discográfico.

En el line up' también se encuentra el músico quiteño Machaka, quien se ha dado a conocer con temas como 'Las 593', 'Crucita' y el reciente hit 'Green card'.

Para este, el encuentro es parte de un movimiento que busca poner al país en el mapa y visibilizar el talento nacional. "Este es el camino, la vía, para que podamos tener festivales grandes y un ecosistema que integre lo que está pasando a nivel internacional con la escena musical ecuatoriana", dijo.

El cartel se completa con Armendaris, cuyo sonido dialoga entre el rock clásico y una estética contemporánea, y el dúo Miel, que explora la electrónica desde una sensibilidad latinoamericana.

Así será el festival

El encuentro espera reunir a 30,000 espectadores en el Parque Bicentenario. Además de los recitales, los organizadores afirman que habrá espacios dedicados a la gastronomía ecuatoriana y a los emprendedores locales, con el fin de que los asistentes puedan pasar el día en el sitio, y que el festival atraiga a asistentes de todo el país.

"Con los conciertos de Shakira vimos como este tipo de eventos son capaces de dinamizar la economía de la capital y estamos muy contentos de colaborar con esta iniciativa", indicó Alejandra Ordoñez, gerente de Quito Turismo.

La preventa de entradas se realizará del 14 al 17 de abril con tarjetas del Banco Guayaquil, mientras que la venta general se habilitará desde el 18 de abril a través de la plataforma oficial de Feel the Club.