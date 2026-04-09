Maroon 5 en Sudamérica: Adam Levine confirma shows en Quito y Lima

Publicado por Alejandro Puga Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Maroon 5 confirma show en Quito el 29 de agosto en FTC Live al Parque en Parque Bicentenario





Adam Levine anuncia regreso al sonido inicial en gira Love Is Like Tour por Sudamérica





Concierto en Lima será el 31 de agosto en Estadio Nacional con preventa desde el 15 de abril

El festival FTC Live al Parque en Quito y el concierto de Maroon 5 en Lima marcan el regreso de la banda liderada por Adam Levine a la región en 2026. La agrupación será parte de un evento en el Parque Bicentenario y también se presentará en el Estadio Nacional de la capital peruana. Ambos shows forman parte de su gira Love Is Like Tour.

El calendario musical de 2026 incluye dos paradas clave para Maroon 5 en Sudamérica. En Quito, la banda será uno de los actos principales del festival FTC Live al Parque, que se realizará el 29 de agosto en el Parque Bicentenario.

El evento reúne a artistas internacionales y ecuatorianos en una misma programación. En el cartel constan nombres como Ozuna, Myke Towers, Lost Frequencies y Fruko y sus Tesos, junto a propuestas locales como Miel, Machaka y Cris Chil.

La presentación de Maroon 5 en Ecuador se integra a su gira mundial Love Is Like Tour. Según Adam Levine, este trabajo “representa un regreso al sonido que marcó los inicios de la agrupación en los años 2000”.

Adam Levine le da la bienvenida a América Latina en su nueva etapa del tour

El vocalista indicó que el público escuchará una propuesta vinculada a la etapa inicial de la banda. En el repertorio se incluyen temas recientes como ‘Priceless’, ‘All Night’ y ‘California’, junto a canciones como ‘This Love’, ‘Sugar’ y ‘Moves Like Jagger’.

Antes de su paso por Quito, Maroon 5 también se presentará en Lima. El concierto está programado para el 31 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional. La venta de entradas iniciará con una preventa el 15 de abril a través de Teleticket.

El regreso a Perú ocurre casi una década después de su última visita. La banda ya se presentó en Lima en 2012 y 2017. Ahora suma una nueva fecha dentro de su gira global.

En Quito, el festival FTC Live al Parque se plantea como una plataforma que conecta la escena local con circuitos internacionales. La organización indica que el evento busca posicionar a Ecuador dentro del mapa de festivales en la región.

Entradas para ver a Maroon 5 en Quito

Las entradas para el festival tendrán una preventa del 14 al 17 de abril con Banco Guayaquil. La venta general iniciará el 18 de abril en canales digitales y puntos físicos en Quito.

Con estas dos fechas, Maroon 5 consolida su regreso a Sudamérica en una gira que combina nuevo material y su catálogo conocido.