Ariadna Torres transforma el bullying en canción con Ya Fue

En los pasillos de un colegio, los rumores se deslizan a susurros. “¡Escuché que su cabello está valorado en un millón de dólares!”, “dicen que le incrustaron diamantes en los dientes”, “tiene un estilista para cada día”. Los grupos repiten lo improbable como si fuera verdad. El centro del chisme es una chica: la nueva alumna que, pese a la especulación, atraviesa la puerta del aula y se enfrenta a un ambiente cargado de animadversión.

Así arranca el videoclip de Ya Fue, el sencillo más reciente de la cantante e influencer Ariadna Torres, conocida como La Chica Match. Con un sonido de pop rock, la artista reconstruye una experiencia tristemente común en el entorno escolar: el bullying. En ese recorrido, la historia no se detiene en la herida, sino que propone una salida: nombrar lo vivido, enfrentarlo y cerrar el ciclo.

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El tema, cuenta, surge desde lo personal, desde un momento íntimo. Mientras ordenaba álbumes familiares, encontró los que correspondían a su etapa en la secundaria. “En ese momento, ves a las personas que tienes al lado y dices: ‘Estas son mis mejores amigas de toda la vida, siempre estaremos juntas’, pero luego te das cuenta que las que tú pensabas que eran tus mejores amigas no lo son”.

Enfrentar el pasado

La letra recoge años de experiencias de la época colegial, tomadas desde una perspectiva más madura, la de la adultez. “No es una canción que nace del rencor, sino de la claridad. Nace de años de sentir el rechazo de tus supuestas amigas, de que una se cansa de encajar en un molde en el que debes estar para que te quieran, y de que una se cansa de estar mendigando cariño. La canción narra el instante en el que dices: hasta aquí llegué… ya fue”, dice la artista.

Señala que el proceso de escritura le tomó alrededor de un mes y medio y atravesó distintos enfoques antes de definirse. En un inicio, la idea apuntaba hacia una canción de amor, pero pronto tomó otro rumbo. “Para mí las mujeres tenemos más que decir que solamente hablar de amor o despecho”. A partir de ahí, el tema se configuró como una pieza de catarsis emocional centrada en la falsedad dentro de las amistades.

El videoclip refuerza esa intención. Filmado en locaciones escolares, fue concebido como una extensión de la historia personal que da origen al tema. Torres, formada en cine, asumió la construcción audiovisual del proyecto, desde el guion hasta la dirección de arte, articulando un equipo que incluyó colaboradores cercanos, actores y creadores. La jornada de rodaje, atravesada por imprevistos, terminó integrándose al proceso creativo como parte de una experiencia intensa y colectiva.

Retomar la música

La relación de Ariadna Torres con la música se remonta a la infancia. “Siempre he tenido una conexión con la música desde que era chiquita. Amaba cantar, amaba los musicales”, cuenta. Su formación comenzó en el teatro, donde estudió actuación desde los cuatro años, y se complementó con clases de canto a partir de los diez. Sin embargo, ese camino no estuvo exento de dudas: “Me decían que, aunque le ponía ganas, no tenía buena voz”.

Ese discurso la llevó a alejarse temporalmente de la música, hasta que una noche su vida dio un giro. Había salido a un bar con un grupo de amigas cuando, impulsada por ellas, se subió al escenario a cantar. “A la gente le encantó… mis amigas me dijeron: ‘¿Por qué no has hecho una carrera musical tú? Tú sí tienes voz para dedicarte a esto’. Eso fue como un despertar”. Al día siguiente decidió retomar ese camino y, tiempo después, lanzó su primera canción, Match, que dio origen a su proyecto artístico.

Desde entonces, La Chica Match se ha consolidado como un espacio donde convergen música, cine y narrativa personal. “Siento que la música puede revelar cosas que uno se calla durante mucho tiempo”, afirma. En Ya Fue, esa premisa se traduce en una declaración directa: “Lo que yo quisiera decirles a esas chicas de entonces: ya fue. Ya fue nuestro intento de amistad, ya fue todo el teatro que te montaste”.

Ya fue forma parte de Serendipia, un EP que ya está disponible en plataformas Cortesía

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Ya Fue forma parte de Serendipia, un EP que ya está disponible en plataformas digitales y que recoge distintas etapas emocionales, con temas como Mango, Sí o no y Bloqueado. El proyecto, según explica, responde a un proceso de creación más amplio, en el que da cabida a varios géneros que se distancian del rock. “Hay pop, un poco de electrónica, hay de todo”, cuenta.

En los próximos meses, la artista proyecta consolidar esta etapa. Entre sus planes está su ingreso a un programa de teatro musical en España y la posibilidad de lanzar un nuevo EP antes de que termine el año.

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