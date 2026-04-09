Asambleístas de Manabí fiscalizan el ataque de militares de EE. UU. a pescadores

Publicado por Mónica Jara Chérrez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber RC pide a Cancillería informes por presunto ataque de militares de EE. UU. a barco pesquero ecuatoriano.

Pescadores del Don Maca habrían sido atacados en altamar y rescatados en El Salvador, según denuncia legislativa.

Asamblea fiscaliza denuncias de ataques a barcos pesqueros ecuatorianos, tras nuevo caso alertado este el 9 de abril.

Los asambleístas de la Revolución Ciudadana (RC) por Manabí, Fernando Cedeño, María Gabriela Molina, Lenin Barreto, Guido Mendoza y Bertha Vélez, enviaron una solicitud de información a la canciller, Gabriela Sommerfeld, para que brinde detalles sobre "los hechos ocurridos con la embarcación pesquera 'Don Maca'", la cual zarpó del puerto de Manta el pasado 17 de marzo y fue atacada por militares de Estados Unidos, según han denunciado los pescadores ecuatorianos.

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Según el oficio enviado, los legisladores correístas señalan que la embarcación "fue declarada como desaparecida el 26" del mismo mes y sus tripulantes fueron rescatados por patrullas navales de El Salvador el 2 de abril. Sin embargo, los parlamentarios buscan fiscalizar los hechos denunciados por 20 pescadores ecuatorianos, quienes habrían sido "interceptados, atacados y detenidos por fuerzas militares de Estados Unidos".

Cedeño anunció que envió el pedido de información este 9 de abril de 2026, en el mismo día en el que el abogado Jorge Chiriboga informó que existe otro caso de ataque a una embarcación pesquera ecuatoriana.

Chiriboga indicó que denunciará ante la Fiscalía el ataque con bombas al barco 'Negra Francisca' para solicitar "que se envíe documentación, a través de Cancillería, para establecer los motivos por los que fueron trasladados a El Salvador" los pescadores sobrevivientes.

🚨 Como asambleístas por #Manabí, en ejercicio de nuestra función constitucional de FISCALIZACIÓN, realizamos un pedido de información a la @CancilleriaEc sobre el grave caso de la embarcación “Don Maca” y los pescadores ecuatorianos que fueron interceptados, atacados y detenidos… pic.twitter.com/XbXpgBzBX5 — Fernando Cedeño R (@Fcedenor23) April 9, 2026

Otro ataque con drones

El representante legal descartó que los ecuatorianos hayan naufragado y asegura que "son pescadores civiles, que no estaban armados y fueron atacados con drones de una nación extranjera tipo guerra. Estaban dentro de la embarcación, por tanto es un acto criminal", manifestó.

De acuerdo con los relatos de los pescadores, el ataque provocó un una explosión que generó el incendio total de la embarcación. Posteriormente, ellos fueron recatados por un buque extranjero, que los mantuvo incomunicados y los trasladó a El Salvador.

Por ese motivo, Chiriboga dijo que se busca establecer "a quién pertenece esa embarcación Atlantis, por qué estaban allí y por qué los transfirieron a la guardacosta salvadoreña sin darles ningún tipo de información".