Caso Mario Pineida: llaman a juicio a tres personas por el crimen del futbolista

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Las claves del caso Fiscalía llama a juicio por asesinato de Mario Pineida, 17 dic 2025, norte de Guayaquil



Videos y transferencias bancarias vinculan a tres procesados con el crimen del futbolista



Un acusado está prófugo; juez pide alerta roja de Interpol por doble asesinato en Ecuador



El juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Albán Borja llamó a juicio a tres personas por el asesinato del futbolista Mario Pineida, jugador del Barcelona SC, y de su pareja, la ciudadana peruana Guiselle Fernández. El crimen ocurrió el 17 de diciembre de 2025, en los exteriores de una carnicería ubicada en el norte de Guayaquil

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La Fiscalía General del Estado informó este 13 de abril que la resolución fue adoptada por el juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Albán Borja, durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

La decisión se tomó luego de que Fiscalía presentara un dictamen acusatorio contra Cristian David Peláez González, Jimnery Mariander Peña Blanco, ambos de nacionalidad venezolana, en calidad de coautores; y Yohervy Javier Márquez Serradez, como autor directo.

Un acusado está prófugo; juez pide alerta roja de Interpol por doble asesinato en EcuadorArchivo

¿Cómo localizaron a los implicados?

Según la investigación fiscal, el análisis de cámaras de seguridad permitió ubicar a David Peláez González en un hotel de Guayaquil. A partir de esa localización, el procesado habría facilitado información clave sobre cuentas bancarias a nombre de Jimnery Mariander Peña Blanco, en las que presuntamente se realizaron transferencias de dinero vinculadas con el crimen.

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Entre los elementos de convicción presentados constan además contratos de arrendamiento de la vivienda en la que residía uno de los procesados, así como copias certificadas de la promesa de compraventa de un vehículo que, según la Fiscalía, habría sido utilizado para recoger y trasladar al autor material del doble asesinato.

Uno de los implicados está prófugo

El juez ratificó la prisión preventiva para David Peláez González y Jimnery Mariander Peña Blanco, mientras que en el caso de Yohervy Márquez Serradez, quien permanece prófugo, se dispuso solicitar a la Interpol la emisión de una notificación roja internacional.

De acuerdo con las indagaciones, Yohervy Márquez Serradez habría ordenado transferencias por un monto de 3.000 dólares, que estarían presuntamente relacionadas con la ejecución del delito.

¿Quién era Mario Pineida?

Mario Pineida murió tras recibir múltiples impactos de bala, en un ataque perpetrado a plena luz del día en un sector transitado de Guayaquil, una de las ciudades más golpeadas por la ola de violencia criminal asociada al crimen organizado que atraviesa Ecuador.

Conocido como 'El Pitbull', el futbolista de 33 años dio sus primeros pasos profesionales en Independiente del Valle y desarrolló una trayectoria que lo llevó al Fluminense de Brasil, así como a clubes ecuatorianos como El Nacional y Barcelona SC, equipo al que regresó en varias ocasiones a lo largo de su carrera.