Caso Pineida: madre de Guisella Fernández presenta acusación y pide cambio de cargos

El proceso penal por el asesinato de Guisella Fernández y su pareja el futbolista ecuatoriano Mario Pineida avanza con nuevos elementos. Este 15 de enero, el abogado Tobías Guzmán Galarza, representante de Mirta Rosana Ramírez, madre de la víctima informó que se presentó la acusación particular contra los dos sospechosos actualmente procesados: Pelaez González Cristian David y Peña Blanco Jimnery Mariander

Según explicó el abogado, ambos fueron detenidos en flagrancia y la investigación preliminar apunta a que tuvieron roles específicos en la planificación y ejecución del ataque. Uno de ellos habría realizado el seguimiento de las víctimas, mientras que la otra implicada efectuó transferencias de dinero relacionadas con el hecho, utilizando la cuenta bancaria de su madre para mover aproximadamente 3.000 dólares.

Solicitud de vinculación de un tercer sospechoso

En su declaración, Guzmán señaló que han pedido la vinculación de una tercera persona identificada como Yohervy Javier Márquez Serradez quien habría solicitado el uso de la cuenta bancaria de Peña Blanco para los movimientos financieros asociados al presunto pago a los involucrados. Tras esta solicitud, la justicia fijó una audiencia para el 20 de enero, donde se formalizará su incorporación al proceso. El abogado detalló que se analiza también la posible participación de otras personas, incluidos propietarios de vehículos que habrían sido utilizados durante el seguimiento previo al crimen.

Pedido de cambio de tipificación penal

La defensa de la familia solicitó la reformulación de cargos, pasando de asesinato a sicariato, argumentando que existen elementos suficientes que evidencian la presencia de una estructura organizada, pagos directos y roles distribuidos entre varios participantes.

Guzmán afirmó que uno de los detenidos reconoció haber recibido 200 dólares por realizar el seguimiento a las víctimas, lo que refuerza la tesis de que existieron pagos por servicios específicos vinculados al crimen.

La familia busca respuestas

La madre de Guisella Fernández participa formalmente en el proceso como acusadora particular. Su defensa insiste en esclarecer quiénes ordenaron, financiaron y ejecutaron el crimen, así como en garantizar que todos los responsables, directos e indirectos, sean llevados ante la justicia.

Mientras avanza la instrucción fiscal, la familia espera que las nuevas vinculaciones y la reformulación de cargos permitan reconstruir con claridad la cadena de responsabilidades y asegurar un desenlace judicial acorde con la gravedad del caso.

