Capturado uno de los presuntos implicados en el asesinato de Mario Pineida

Segura EP confirmó allanamientos y un detenido tras la muerte violenta del futbolista Mario Pineida en Samanes, Guayaquil

Decenas de personas se congregaron en la avenida Isidro Ayora, en Samanes 4, tras el ataque armado que terminó con la vida del futbolista Mario Pineida.

La investigación por el asesinato del futbolista del Barcelona SC, Mario Pineida, comenzó a moverse. Este 18 de diciembre, Segura EP informó que uno de los sospechosos fue capturado tras una serie de allanamientos ejecutados en Guayaquil. La entidad municipal aseguró que sus cámaras de videovigilancia permitieron seguir la ruta de las motocicletas utilizadas en el crimen, registrado la tarde del martes en Samanes, norte de la ciudad.

Aunque aún no se conocen mayores detalles del detenido ni de los operativos, Segura EP atribuyó el resultado al trabajo conjunto con el C5GYE, Policía y el eje investigativo. El caso continúa en indagación.

(1/3) Allanamientos ejecutados y presunto implicado detenido fue el resultado del trabajo del #C5GYE de #SeguraEP y @PoliciaEcuador, tras la muerte violenta de un jugador de fútbol registrada al norte de la ciudad. ⤵️ pic.twitter.com/Rgfbs37xax — Segura EP - C5GYE (@segura_ep) December 18, 2025

Según la publicación, la información recopilada fue compartida con el eje investigativo, lo que abrió paso a los operativos.

“Allanamientos ejecutados y presunto implicado detenido fue el resultado del trabajo del C5GYE de Segura EP y Policía Ecuador”, indicó la entidad.

El ataque armado en Samanes

El crimen, como publicó EXPRESO, ocurrió cerca de las 16:00 del pasado 17 de diciembre en los exteriores de una carnicería ubicada en la avenida Isidro Ayora, sector Samanes 4, una zona comercial y transitada del norte de Guayaquil.

El primer reporte policial lo recibió el Móvil Guayacanes 1-5. Al llegar, los agentes constataron la presencia de tres personas tendidas en el suelo, con impactos de arma de fuego: dos sin vida y una mujer herida a la altura del hombro.

Entre las víctimas mortales estaba Mario Pineida, lateral izquierdo de Barcelona Sporting Club. La mujer herida se identificó como la madre del jugador.

Testigos informaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta negra interceptaron al deportista y a las dos mujeres mientras realizaban compras frente al local de venta de cárnicos. Tras descender de una camioneta de gama alta, fueron atacados de forma directa.

Unidades especializadas de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas (Dinased) llegaron al sitio y comenzaron el levantamiento de indicios, toma de versiones y verificación de cámaras en el sector.

Policía confirma operativos en la zona

El coronel Édison Palacios, jefe del Distrito Modelo, explicó que la policía ejecutó operativos inmediatos tras el ataque, con revisión de grabaciones y despliegue de equipos investigativos.

“Dos sujetos en motocicleta atacaron; las unidades investigativas analizarán los videos y determinarán más detalles”, señaló.

El oficial manifestó que la madre del futbolista recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Fiscalía abre investigación por asesinato

La Fiscalía General del Estado informó que a las 20:41 del mismo miércoles 17 de diciembre ingresó la denuncia formal por el asesinato del jugador. El expediente quedó tipificado como caso de asesinato y será tramitado por la Unidad de Fiscalía de Personas y Garantías.

Las pruebas balísticas, testimonios, pericias criminalísticas y los registros de cámaras formarán parte del proceso para establecer responsabilidades.

