Caso Pineida: prisión preventiva para dos sospechosos del asesinato del futbolista

Los detenidos son un hombre y una mujer, quienes abrieron fuego contra Pineida y su acompañante

La justicia ordenó este viernes 19 de diciembre la prisión preventiva para dos sujetos presuntamente involucrados en el asesinato del futbolista Mario Pineida, ocurrido el pasado miércoles 17 de diciembre en la ciudad costera de Guayaquil, según informó la Fiscalía.

A través de su cuenta en la red social X, la institución detalló que un juez acogió los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Cristian David Peláez González y Jimnery Mariander Peña Blanco investigados por su posible participación en el crimen del deportista y de otra persona.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, dos individuos —uno con gorra y otro con casco— ingresaron al establecimiento donde se encontraba Pineida. Uno de ellos abrió fuego directamente contra el jugador, mientras que el segundo disparó contra una mujer que también se hallaba en el lugar.

#AHORA | #Guayas: Juez acoge los elementos de convicción expuestos por #FiscalíaEc y dicta prisión preventiva para Cristian P. G. y Jimnery P. B. por su presunta participación en los #Asesinatos del futbolista Mario P. y una persona más, perpetrados este miércoles en #Guayaquil. pic.twitter.com/d3WrW9sjXg — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 19, 2025

Las imágenes muestran a Pineida levantando las manos al percatarse del ataque, pese a lo cual el agresor le disparó en repetidas ocasiones.

El jugador fue asesinado en el norte de Guayaquil. CORTESÍA

El quinto futbolista asesinado en 2025

El crimen ocurrió a plena luz del día en una zona concurrida de Guayaquil, la ciudad epicentro de una profunda crisis de violencia criminal atribuida al avance del crimen organizado, narcotráfico y a otras economías ilegales.

Conocido como 'El Pitbull', Pineida, de 33 años, inició su carrera en Independiente del Valle y jugó en clubes como Fluminense de Brasil, El Nacional y Barcelona SC, equipo al que representaba en la actualidad.

Su asesinato se suma a una serie de ataques que han afectado al fútbol ecuatoriano. Desde inicios de 2025 se han registrado al menos cinco asesinatos de futbolistas en el país. No obstante, el de Pineida es el primero que involucra a un jugador de la primera división y a un integrante de uno de los clubes más importantes del Ecuador.

