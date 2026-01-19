Sospechoso del asesinato de Mario Pineida afirma que salió de Ecuador

Investigado afirma estar fuera de Ecuador y Fiscalía intenta vincularlo al caso por asesinato del futbolista Mario Pineida

Agentes policiales resguardan la zona del crimen, en el norte de Guayaquil

La investigación por el asesinato del futbolista Mario Pineida y de su pareja Gisela Fernández Ramírez atraviesa un momento decisivo. Un elemento clave que consta en el expediente judicial revela que el tercer sospechoso, a quien la Fiscalía intenta vincular formalmente al proceso, aseguró que ya no se encuentra en Ecuador.

Esa afirmación fue realizada por el propio investigado durante una versión rendida dentro de la misma causa penal, un dato que ahora cobra especial relevancia para el avance de las indagaciones.

El crimen ocurrió el 17 de diciembre de 2025, en la ciudadela Samanes 4, al norte de Guayaquil. Pineida y Fernández fueron atacados a tiros cuando se encontraban en el exterior de un local comercial dedicado a la venta de productos cárnicos.

Dos procesados y un tercer sospechoso

Hasta el momento, en este caso se encuentran procesados Cristian David Peláez González y Jimnery Mariander Peña Blanco, quienes cumplen prisión preventiva mientras se desarrolla la etapa de instrucción fiscal.

La Fiscalía busca incorporar como tercer implicado a un hombre identificado como Yohervy Javier Márquez Serradez, de nacionalidad venezolana, a quien pretende vincular formalmente al proceso. Según la información difundida y el decreto judicial de convocatoria, la audiencia para tratar este pedido se realizará el 20 de enero de 2026 a las 15:30.

En esa misma diligencia se analizará, además, la solicitud de revisión de medidas cautelares presentada por la defensa de Peña Blanco, por disposición expresa del juez que lleva la causa.

La declaración que complica el proceso

Dentro del expediente consta una versión rendida por Márquez Serradez, realizada de manera telemática a través de la plataforma Zoom. En su testimonio dejó una afirmación que ahora resulta determinante para las autoridades.

Según el acta, el investigado señaló textualmente: “Yo tengo varias semanas fuera del país. Actualmente estoy en mi país de origen, Venezuela. Salí de Ecuador el 15 de diciembre de 2025”.

Esta declaración ha generado interrogantes sobre su ubicación real y sobre la posibilidad de que pueda evadir la acción de la justicia ecuatoriana.

El rastro económico de Guisella Fernández en Ecuador

En paralelo al proceso penal, el caso ha generado un intenso debate público en torno a la situación financiera de Gisela Fernández Ramírez. Un informe difundido por el canal Ecuavisa aseguró que la víctima habría movilizado cerca de 27,8 millones de dólares entre 2020 y 2025, lo que habría activado alertas por un posible lavado de activos.

Sin embargo, tras revisar el expediente público disponible en el sistema de la Función Judicial, este Diario no encontró ningún documento o trámite que, dentro de la causa por asesinato, confirme la existencia de una investigación formal sobre ese componente económico.

Como parte de la verificación, se revisaron además los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI):

Declaración de 2019: $ 6.243,83

Declaración de 2020: $ 0

Declaración de 2021: $ 8.912,65

Declaración de 2022: $ 4.499,94

Declaración de 2023: $ 14.399,40

Declaración de 2024: $ 6.558,60

Declaración de 2025: consta como no presentada

En cuanto al impuesto a la salida de divisas, figura un registro de $46.639,38 en 2020, además de otros montos menores en años posteriores.

Los archivos de la Superintendencia de Compañías también fueron revisados. Allí se detalla que Fernández aparece como accionista en tres empresas: RACELL S.A.S. y Elite Sports Representation Agency ESRA S.A.S., ambas actualmente en proceso de disolución y liquidación; y GPROFOREST S.A., que permanece activa.

De acuerdo con sus objetos sociales, estas compañías se dedicaban a actividades de intermediación comercial, representación deportiva y negocios forestales y agrocomerciales.

Mientras las indagaciones continúan, las autoridades judiciales deberán definir en los próximos días si el tercer sospechoso es vinculado formalmente y si se adoptan nuevas medidas dentro de un caso que sigue generando conmoción en Guayaquil.

