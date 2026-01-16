Capturan a 11 menores tras robo armado en el noroeste de Guayaquil

Once adolescentes fueron detenidos por asalto con armas en el noroeste de Guayaquil

Un agente escolta a uno de los 11 menores detenidos tras el robo armado registrado en el noroeste de Guayaquil.

La Policía Nacional capturó este viernes 16 de enero de 2026 a 11 menores de edad presuntamente involucrados en un robo armado ocurrido en el noroeste de Guayaquil.

De acuerdo con información oficial, los adolescentes pertenecerían al grupo criminal Los Fénix, una facción de la organización delictiva Los Tiguerones, y estarían implicados en el asalto registrado la madrugada del jueves 15 de enero, en el sector de Flor de Bastión.

“Son 11 aprehendidos, todos menores de edad: siete hombres y cuatro mujeres”, confirmó el coronel Gino Pillajo, jefe policial del distrito Nueva Prosperina.

La intervención policial se ejecutó luego de la denuncia de un ciudadano, quien informó que fue atacado por varios jóvenes armados que le robaron su motocicleta. Tras recibir la alerta, los agentes iniciaron un operativo que permitió ubicar el vehículo horas después en una vivienda del sector.

Antecedentes y presunta actividad delictiva

Según las investigaciones preliminares, el hecho registrado este jueves 15 de enero no sería un caso aislado. La Policía sostiene que este grupo de adolescentes habría participado en diversos delitos como extorsión, robos y sicariato en distintos sectores del noroeste de Guayaquil.

Durante el procedimiento también se confirmó que uno de los detenidos, de apenas 12 años de edad, tenía una alerta por desaparición. Sin embargo, al ser consultado por los agentes, el menor indicó que se encontraba por voluntad propia con el resto de aprehendidos.

Las autoridades además señalaron que dos de los adolescentes capturados ya registran antecedentes policiales.

“La particularidad es que dos de ellos tienen varios partes policiales tanto en el distrito Nueva Prosperina como en el distrito Pascuales, por delitos como robo y asalto a personas. En esta ocasión, el delito que se investiga es el robo de la motocicleta”, detalló el jefe policial.

Traslado a centro de adolescentes infractores

Una vez culminadas las diligencias iniciales y las evaluaciones médicas de rutina, los once menores fueron trasladados a un centro especializado para adolescentes infractores, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.

La Policía Nacional informó que las investigaciones continuarán para determinar si los detenidos están vinculados con otros hechos violentos ocurridos recientemente en Guayaquil y su zona de influencia.

