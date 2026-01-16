La red social X presenta fallas y deja sin servicio a miles de usuarios

La plataforma X presentó interrupciones que afectaron el acceso y la actualización de publicaciones

Referencial. Un usuario revisa su celular mientras la red social X sufre una caída que afecta a miles de cuentas.

La red social X presentó dificultades de funcionamiento este viernes 16 de enero de 2026, lo que provocó la caída temporal de su plataforma y afectó a miles de usuarios. Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el problema técnico.

Al intentar ingresar al sitio, los contenidos no se actualizan y aparece un ícono de carga que permanece de forma indefinida. Esta falla impide que los usuarios puedan acceder con normalidad a sus cuentas o utilizar funciones clave como publicar mensajes, responder o revisar nuevas interacciones.

X presenta fallas y deja sin servicio a miles de usuarios

Diversos internautas reportaron el inconveniente a través de otras redes sociales, señalando que el servicio se encontraba inestable tanto en la versión web como en la aplicación móvil. Sin embargo, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial que explique el origen de la interrupción.

El incidente se suma a otros episodios similares registrados en meses anteriores, que han generado críticas por parte de la comunidad digital. Se espera que en las próximas horas la compañía informe sobre las causas del fallo y el tiempo estimado para el restablecimiento total del servicio.

Antecedentes de fallas en X a nivel mundial

Esta no es la primera vez que la red social X presenta problemas técnicos de alcance global. El 18 de noviembre de 2025 la plataforma también sufrió una caída repentina que afectó a millones de usuarios en distintos países.

En Ecuador, los reportes comenzaron alrededor de las 07:00, cuando la aplicación dejó de funcionar con normalidad. Los usuarios no podían enviar publicaciones, cargar contenido ni actualizar la página. En muchos casos aparecía el mensaje habitual de error: “ha ocurrido un error, vuelve a cargar”.

Sin embargo, en aquella ocasión la falla no se originó directamente en X. El problema estuvo relacionado con Cloudflare, un proveedor de servicios en la nube del que dependen numerosas plataformas digitales como Canva y ChatGPT, que también quedaron temporalmente fuera de servicio.

La propia empresa reconoció la incidencia y confirmó que trabajaba para restablecer el sistema. Pasadas las 09:00 en Ecuador, el servicio de X comenzó a normalizarse de manera progresiva y los usuarios pudieron volver a utilizar la red social sin inconvenientes.

Hasta el momento no se ha detallado técnicamente cuál fue el origen exacto del error. Lo único confirmado es que la interrupción estuvo vinculada a Cloudflare y que la afectación tuvo un alcance global.

