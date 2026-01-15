“¿Estás muerto?”, la app viral en China para adultos mayores y personas solas

En enero de 2026, una aplicación móvil llamada Demumu (utilizando un juego de palabras que puede interpretarse como “¿Estás muerto?") se convirtió en una de las más descargadas en China. Su propósito es sencillo pero polémico: permitir que personas mayores o quienes viven solas confirmen periódicamente que siguen con vida. El sistema funciona mediante un registro diario o cada 48 horas; si el usuario no interactúa con la aplicación, se envía una alerta automática a un contacto previamente designado.

El nombre, considerado por muchos como insensible, ha generado controversia en redes sociales y medios internacionales. Sin embargo, la compañía desarrolladora, Moonscape Technologies, defiende que se trata de una herramienta de seguridad pensada para brindar tranquilidad a quienes enfrentan la soledad en un país donde los hogares unipersonales superan los 200 millones.

El trasfondo social: soledad y envejecimiento

China atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento poblacional. Según estimaciones, más del 30% de los hogares son unipersonales, y la llamada “muerte en soledad” se ha convertido en un tema de creciente preocupación. La aplicación reabre la problemática sobre cómo la tecnología puede o no responder a este desafío social.

Para algunos usuarios, la app representa un alivio: ofrece un mecanismo sencillo para que familiares o amigos reciban alertas en caso de emergencia. Para otros, el nombre y la lógica detrás del servicio refuerzan el estigma de la soledad y la vulnerabilidad de los adultos mayores y de quienes viven solos.

El éxito de la aplicación también refleja un cambio cultural. En un país donde tradicionalmente los ancianos vivían acompañados de sus familias, la urbanización y el ritmo de vida moderno han generado un aumento de personas mayores y adultos solteros que habitan solos en grandes ciudades como Pekín o Shanghái.

Funcionamiento y expansión internacional

La aplicación es de paga y requiere que el usuario registre un contacto de emergencia y configure un intervalo de verificación. Si no se conecta en el tiempo establecido, se activa una notificación automática. Este mecanismo busca prevenir situaciones en las que una persona mayor o alguien que vive solo pueda sufrir un accidente o fallecer sin que nadie lo note durante días.

El éxito ha sido tal que la app se posicionó entre las más vendidas en la App Store de Apple en China y ya se prepara para una expansión internacional. La empresa anunció que cambiará el nombre para hacerlo más aceptable en otros mercados, evitando la literalidad de “¿Estás has muerto?” y apostando por una marca más neutral.

La compañía señaló que, en adelante, Demumu continuará fiel a su misión original de garantizar la seguridad, con especial énfasis en brindar apoyo a las personas que viven solas.

