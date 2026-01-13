Creator Studio, lo nuevo de Apple: conoce qué es, cuándo sale y cuánto costará

La compañía estadounidense lanza un paquete de herramientas que busca competir con el Creative Cloud de Adobe

Apple ha dado un golpe sobre la mesa en la venta de servicios digitales. Es que anunció su propio paquete de apps profesionales que trabajará bajo suscripción. De esta manera le planta cara al Creative Cloud de Adobe. El nombre de este nuevo producto es Apple Creator Studio.

¿Qué es Apple Creator Studio?

Básicamente es un conjunto de herramientas o productos profesionales que ya tenía la empresa, pero los vendía por separado. Ahora, este paquete o suite los une en uno solo brindando practicidad, facilidad de acceso y un producto más fuerte.

De esta manera tendrás: Final Cut Pro, Motion, Compressor, Logic Pro, Mainstage y Pixelmator Pro en un solo lugar y por un mismo valor mensual. Creator Studio también incluirá versiones Pro de apps gratuitas como Keynote, Pages, Numbers y Freeform. Todas estas podrán ser utilizadas en tu Mac o iPad.

Algunas de las apps que tendrás en el Creator Studio. appleinsider.com

¿Cuándo sale al público y cuánto costará Creator Studio?

Según se informó, el lanzamiento está previsto para el miércoles 28 de enero próximo bajo un costo mensual de 12,99 euros al mes (15,13 dólares) o un valor anual de 129 euros (150 dólares). Hay que aclarar que el primer mes que te dan de prueba es gratis y si compras un Mac o iPad nuevo, también te dan tres meses gratis de Creator Studio.

También tienen un valor especial para profesores y estudiantes, de tan solo 2,99 euros al mes (3,48 dólares).

¿Para qué sirve cada app de Creator Studio?

Final Cut Pro: Es el editor de video de Apple por excelencia. Pero esta nueva versión está reforzada con el uso de IA . Por ejemplo, la Búsqueda en Transcripciones, escribes una frase en la barra de búsqueda y te lleva al momento exacto del clip donde se dice. Así te ahorra la búsqueda manual del mismo.

. Por ejemplo, la Búsqueda en Transcripciones, escribes una frase en la barra de búsqueda y te lleva al momento exacto del clip donde se dice. Así te ahorra la búsqueda manual del mismo. Logic Pro: Editor de audio que trae como novedad el Chord ID, que usa IA para sacar los acordes de cualquier grabación (MIDI o audio) y convertirla en una progresión lista para usar.

Pixelmator Pro: El editor de fotos que Apple compró a finales de 2024 y ahora lo usa e Creator Studio. La mayor novedad es que trae herramientas de selección inteligentes, máscaras avanzadas y funciones como superresolución (para escalar imágenes sin perder calidad), eliminar bandas (para quitar artefactos de compresión) y recorte automático con sugerencias inteligentes.

Keynote, Pages y Numbers, que seguirán funcionando de igual manera en forma gratuita, en su versión Pro tendrán plantillas y temas premium.

