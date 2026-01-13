Apple confirma alianza con Google: Gemini potenciará la nueva generación de Siri

El modelo Gemini será clave para potenciar la nueva generación de Siri, con nuevas funciones

Apple dio un paso decisivo en su estrategia de inteligencia artificial al confirmar que integrará el modelo Gemini, desarrollado por Google, en la evolución de Siri, su asistente virtual. La alianza busca destrabar uno de los proyectos más ambiciosos —y retrasados— de la compañía: convertir a Siri en un asistente verdaderamente contextual, capaz de entender y actuar más allá de comandos básicos.

La decisión implica una colaboración tecnológica de largo aliento entre Apple y Google, dos competidores históricos que ahora convergen en el desarrollo de modelos avanzados de IA.

Un cambio de rumbo en Apple Intelligence

Hasta ahora, Apple había insistido en construir gran parte de su ecosistema de inteligencia artificial de forma interna. Sin embargo, tras evaluar distintas alternativas, la compañía concluyó que Gemini ofrece una base más robusta para sostener sus modelos fundacionales de IA.

El acuerdo no se limita al uso del modelo: Apple también podrá apoyarse en la infraestructura en la nube de Google, lo que abre la puerta a una integración profunda y sostenida en el tiempo.

Aun así, la empresa de Cupertino remarcó que la mayor parte del procesamiento seguirá ocurriendo en los dispositivos y, en escenarios más complejos, a través de Private Cloud Compute, su sistema diseñado para preservar la privacidad del usuario.

Siri: de asistente reactivo a agente inteligente

El relanzamiento de Siri es uno de los grandes pendientes de Apple. La compañía busca que el asistente deje de ser un simple respondedor de preguntas y se convierta en un agente capaz de ejecutar tareas, anticiparse a necesidades y comprender el contexto personal del usuario.

Ese objetivo, sin embargo, chocó con obstáculos técnicos. En marzo de 2025, Apple admitió públicamente que el desarrollo de la nueva Siri avanzaba más lento de lo previsto.

La incorporación de Gemini aparece ahora como una solución para acelerar ese salto tecnológico, sin ceder el control del ecosistema ni los principios de privacidad que Apple suele poner en el centro de su discurso.

Búsquedas, resúmenes y conocimiento global

Uno de los usos que Apple habría evaluado para Gemini es el refuerzo de las funciones de búsqueda y generación de respuestas basadas en información de la web. Estas capacidades permitirían a Siri ofrecer resúmenes inteligentes y respuestas más elaboradas, similares a las que ya entregan otros asistentes impulsados por modelos de lenguaje de última generación.

En este contexto, el lanzamiento de Gemini 3 a finales de 2025 fue un factor clave. El modelo destacó en pruebas de razonamiento, comprensión y generación de texto, posicionándose como uno de los más avanzados del mercado.

Control de la experiencia, pero con socios externos

Aunque la integración con Google será profunda, Apple dejó claro que la experiencia del usuario y la gestión de los datos seguirán bajo su control. La estrategia apunta a combinar tecnologías externas con un marco propio, en lugar de depender de un único proveedor.

De hecho, Apple ya colabora con OpenAI y ha explorado acuerdos con otras firmas de inteligencia artificial como Anthropic y Perplexity.

Reorganización interna y presión por resultados

El anuncio también se produce en medio de cambios internos en el liderazgo de IA de Apple. La compañía reemplazó a John Giannandrea por Mike Rockwell, responsable del Vision Pro, en una señal clara de que la inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad estratégica que exige resultados visibles.

El propio CEO, Tim Cook, adelantó que Apple seguirá integrando tecnologías de distintos proveedores en el futuro, apostando por un enfoque más abierto y pragmático.

Con Gemini como nuevo pilar, Apple busca recuperar terreno en la carrera de la inteligencia artificial y redefinir el papel de Siri en una era dominada por asistentes cada vez más inteligentes y proactivos.

