Fallas X hoy: La reacción de Elon Musk a la caída global de su red social

Este martes 18 de noviembre la red social X sufrió una repentina caída a nivel mundial. En nuestro país se reportó alrededor de las 07:00 (hora de Ecuador) la plataforma dejó de funcionar. No se podía enviar posteos, incluso en algunos casos la página ni siquiera cargaba en su totalidad. Aparecía la clásica frase: "ha ocurrido un error vuelve a cargar".

Según se informó, el problema no fue de X directamente, sino de Cloudflare, un servicio de la nube del que dependen diversas plataformas como Canva y Chat GPT, que también estuvieron sin servicio. Dicha empresa reconoció que había un problema y anunció que lo estaban resolviendo.

Recién pasadas las 9:00 de nuestro país, X se regularizó y comenzó a trabajar con normalidad. Hasta el momento no se ha detallado cuál fue el inconveniente, solo se sabe que todo partía desde Cloudfare y que la afectación fue global.

¿Qué dijo Elon Musk sobre la caída de X?

Hay que recordar que X pertenece al magnate Elon Musk, quien hasta el mediodía de Ecuador todavía no se había pronunciado al respecto de la falla de su red social. Sí tuvo actividad en la plataforma respondiendo algunos posteos, pero no se refirió al tema.

Por ejemplo, a una persona le respondió sobre la nueva versión de Grok, la IA de X, que tuvo su actualización este lunes. "La versión 4.1 es en realidad una versión importante de Grok", escribió Musk en respuesta a un cliente.

Mientras que a otro usuario le explicó por qué su algoritmo solo le muestra odio contra Israel. "El algoritmo te mostrará más contenido al que prestes atención, por lo que detenerte en las publicaciones, interactuar con ellas o reenviarlas a otros hará que veas más. Sobre todo al reenviarlo a otros, ya que eso sugiere un interés muy alto", le explicó en X. Pero nada respecto a la caída.

¿Cómo saber si X funciona?

Para poder estar pendientes de si la plataforma ya trabaja con normalidad te recomendamos usar la página Downdetector, donde puedes confirmar la falla. Dicha página te dirá si es algo que solo te afecta a tí, a tu ciudad, país o es a nivel global. A veces los problemas son de conexión de internet o en casos como este de la misma red social.

Por lo que ahora hay que estar pendiente si X sigue funcionando de formal normal o vuelve a sufrir una caída en lo que va del día. Por lo pronto la incidencia solo duró unos minutos y ya puedes usar la plataforma sin problema.

