Trump se defiende tras su foto polémica como Jesucristo sanador: "Pensé que era yo como un médico"

Publicado por Nadia Larco Bravo Creado: Actualizado:

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el 13 de abril que borró la imagen publicada en su cuenta de Truth Social en la que aparecía representado como Jesucristo curando a un enfermo. La ilustración, generada con inteligencia artificial, provocó una oleada de críticas de asociaciones católicas, evangélicas y protestantes, además de voces conservadoras que lo acusan de blasfemia.

Ante la prensa, Trump intentó justificar la publicación: “Pensé que era yo como un médico y que tenía que ver con la Cruz Roja, como un trabajador de la Cruz Roja allí, a la que apoyamos. Y solo las noticias falsas podrían inventar eso”. El mandatario añadió que su intención era mostrarse como alguien que “hace que la gente mejore”.

Críticas religiosas y políticas

La reacción fue inmediata. Organizaciones religiosas calificaron la imagen como una falta de respeto y un gesto anticristiano. Incluso figuras cercanas al movimiento conservador MAGA expresaron su rechazo. La congresista Marjorie Taylor Greene escribió en X: “Es más que una blasfemia. Es un espíritu anticristo”.

Otros influencers conservadores también se pronunciaron. Cam Higby señaló que “la blasfemia desde el Despacho Oval no es un troleo gracioso”, mientras Michael Knowles, presentador de un podcast de derecha, recomendó al presidente borrar la foto “independientemente de la intención”.

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Estados Unidos ha tenido solo dos presidentes católicos en su historia: John F. Kennedy y Joe Biden. Sin embargo, la tradición cristiana es fuerte y los políticos suelen aludir a Dios de manera genérica para evitar divisiones. La Administración Trump ha llevado la religión a un nivel más explícito, con funcionarios que exhiben símbolos cristianos y hacen referencia directa a Jesús.

Choque con el papa León XIV

La polémica se intensificó porque la publicación de la imagen ocurrió poco después de que Trump atacara al papa León XIV, a quien acusó de ser “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”. El pontífice había criticado la guerra en Irán, lo que generó la respuesta del presidente estadounidense: “No quiero un papa que critique al presidente de Estados Unidos cuando estoy haciendo exactamente aquello para lo que fui elegido”.

El papa respondió con firmeza: “No tengo miedo a la Administración Trump. Seguiré hablando en voz alta contra la guerra”. Este cruce de declaraciones refleja la tensión entre la Casa Blanca y el Vaticano, en un país donde dos de cada tres ciudadanos se declaran cristianos, según datos de Pew Research.