Papa León XIV responde a Trump: “No tengo miedo” por críticas sobre la guerra

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

El papa León XIV rechazó este lunes 13 de abril, las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y defendió su postura de promover la paz en medio del conflicto con Irán.

Durante un diálogo con periodistas a bordo del avión papal, al inicio de su gira por África, el pontífice fue enfático: no teme a la administración estadounidense ni a expresar el mensaje del Evangelio. Subrayó que su rol no es político, sino pastoral.

“No tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta del mensaje del Evangelio”, afirmó. “No somos políticos, no abordamos la política exterior con la misma perspectiva, pero sí creemos en el mensaje como pacificador”.

Un mensaje espiritual frente a un conflicto geopolítico

El pronunciamiento del papa se dio en el contexto de su segundo viaje internacional desde que asumió el pontificado, mientras crecen las tensiones por la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Desde su perspectiva, insistió en que la Iglesia no actúa desde lógicas de poder ni estrategia internacional, sino desde principios espirituales. Por ello, evitó entrar en una confrontación directa con Trump, aunque dejó claro que continuará promoviendo el diálogo y la paz.

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Críticas de Trump y escalada de tensiones

Las declaraciones del pontífice surgieron tras las críticas de Trump, quien cuestionó su postura frente al conflicto con Irán. El mandatario calificó al papa como “terrible para la política exterior” y expresó su desacuerdo con sus posiciones.

“No soy fan del papa León”, dijo Trump, al tiempo que cuestionó su visión sobre el uso de armas nucleares y el papel de Estados Unidos en el escenario internacional.

En los últimos días, el pontífice ha endurecido su discurso contra la guerra. Condenó la retórica de amenazas y rechazó cualquier intento de justificar el conflicto desde argumentos religiosos.

“Jesús es el rey de la paz, que rechaza la guerra”, expresó durante el Domingo de Ramos. “Nadie puede usarlo para justificarla”.

Un debate que trasciende lo político

El cruce también evidencia diferencias profundas entre ambas visiones. Mientras Trump y figuras de su administración, como Pete Hegseth, han apelado a referencias religiosas para respaldar el conflicto, el papa ha rechazado esa interpretación.

Para el Vaticano, el uso de argumentos de fe para legitimar acciones bélicas resulta incompatible con el mensaje cristiano. En esa línea, el pontífice reiteró su oposición a la proliferación de armas nucleares y llamó a construir acuerdos basados en el diálogo.

Una polémica que escala en redes

La tensión se intensificó cuando Trump publicó en su red social Truth Social una imagen generada con inteligencia artificial en la que aparece representado como Jesucristo, en una escena de carácter simbólico rodeado de elementos patrióticos y militares.

La publicación se difundió horas después de sus críticas al pontífice y reavivó el debate sobre el tono del mandatario frente a figuras religiosas y conflictos internacionales.