Intento de fuga
Prisión preventiva para el exjuez Christian Luvin, investigado tras intento de fuga a Colombia
La Justicia dictó prisión preventiva contra el exjuez Christian Luvin tras intentar ingresar a Colombia pese a una orden judicial vigente
Lo que debes saber
- Exjuez Christian Luvin fue detenido este domingo al intentar entrar a Colombia con veto judicial
- Justicia dicta prisión preventiva a Christian Luvin por incumplir decisión judicial y asociación ilícita
- Caso Fachada investiga desde enero a jueces y abogados; Fiscalía fijó 30 días de instrucción
La Justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra el exjuez anticorrupción Christian Luvin Quito por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad y asociación ilícita, luego de que la madrugada de este 12 de abril intentara ingresar a Colombia pese a tener una prohibición judicial de salida del país.
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La Fiscalía General del Estado informó en su cuenta oficial de X que el plazo de instrucción fiscal en este proceso será de 30 días.
En horas de la mañana, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hecho y calificó a Quito como un “juez anticorrupción investigado”, vinculado al caso Fachada.
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Exjuez intentaba viajar irregular a Colombia
Según la autoridad, el exmagistrado intentó ingresar de manera irregular a territorio colombiano sin registrar su salida de Ecuador, pese a contar con un impedimento vigente.
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“Donde se quieran esconder, los vamos a encontrar. Cero impunidad”, advirtió Reimberg, quien además difundió una fotografía en la que se observa a Quito bajo custodia policial y de agentes migratorios.
El caso Fachada, iniciado en enero de 2025, investiga presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias y asociación ilícita, y tendría como implicados a jueces anticorrupción y abogados.