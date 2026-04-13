Prisión preventiva para el exjuez Christian Luvin, investigado tras intento de fuga a Colombia

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Exjuez Christian Luvin fue detenido este domingo al intentar entrar a Colombia con veto judicial





Justicia dicta prisión preventiva a Christian Luvin por incumplir decisión judicial y asociación ilícita





Caso Fachada investiga desde enero a jueces y abogados; Fiscalía fijó 30 días de instrucción





La Justicia ecuatoriana ordenó prisión preventiva contra el exjuez anticorrupción Christian Luvin Quito por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad y asociación ilícita, luego de que la madrugada de este 12 de abril intentara ingresar a Colombia pese a tener una prohibición judicial de salida del país.

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La Fiscalía General del Estado informó en su cuenta oficial de X que el plazo de instrucción fiscal en este proceso será de 30 días.

En horas de la mañana, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó el hecho y calificó a Quito como un “juez anticorrupción investigado”, vinculado al caso Fachada.

Exjuez intentaba viajar irregular a Colombia

Según la autoridad, el exmagistrado intentó ingresar de manera irregular a territorio colombiano sin registrar su salida de Ecuador, pese a contar con un impedimento vigente.

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“Donde se quieran esconder, los vamos a encontrar. Cero impunidad”, advirtió Reimberg, quien además difundió una fotografía en la que se observa a Quito bajo custodia policial y de agentes migratorios.

El caso Fachada, iniciado en enero de 2025, investiga presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de influencias y asociación ilícita, y tendría como implicados a jueces anticorrupción y abogados.