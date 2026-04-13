Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 13 de abril de 2026

Publicado por Redacción Expresiones Creado: Actualizado:

El lunes no siempre empieza con certezas, pero sí con señales. Este 13 de abril se mueve entre decisiones emocionales, oportunidades laborales y ajustes necesarios en tu rutina. Lo que parecía confuso empieza a tomar forma si decides mirar con atención. Los astros te empujan a actuar con más claridad: elegir mejor en el amor, ordenar el dinero y no descuidar tu energía física.

Las predicciones astrales del 13 de abril en EXPRESO

Aries

Hoy despiertas interés en alguien especial y eso abre un nuevo escenario emocional. En lo económico, la suerte juega a tu favor. Es un buen momento para plantearte un cambio laboral. Evita excederte en el ejercicio para no lesionarte.

Tauro

Necesitas salir de la zona cómoda y atreverte a vivir una experiencia más intensa en el amor. En lo económico, logras superar dificultades con facilidad. En el trabajo, el crecimiento es evidente. Presta más atención a tu imagen personal.

Géminis

Tu relación de pareja entra en una dinámica distinta que exige adaptación. Un apoyo económico inesperado puede darte alivio. En el trabajo, evita asumir un rol que no te corresponde. Cuida tu postura para prevenir molestias.

Cáncer

Te resulta más fácil conectar con nuevas personas y abrirte emocionalmente. Es momento de revisar tus finanzas y controlar gastos. En el trabajo, la comunicación fluye mejor. Respirar aire fresco te ayudará a recuperar energía.

Leo

Si una relación no te hace bien, es momento de replantearla. La suerte te acompaña en temas económicos. En el trabajo, podrías estar siendo considerado para un ascenso. El descanso será clave para mantener tu equilibrio.

Lo que te deparan los astros este 13 de abril de 2026Archivo

Virgo

Tu actitud positiva atrae nuevas conexiones. La economía se presenta estable y con oportunidades. Necesitas organizar mejor tu trabajo para rendir más. No ignores molestias físicas; atiéndelas a tiempo.

Libra

Una atracción intensa puede complicar tu panorama emocional si no la manejas con cuidado. Podrías recibir un ingreso inesperado. En lo laboral, tomar decisiones no será fácil. Tu energía se irá recuperando progresivamente.

Escorpio

Las tensiones en pareja comienzan a disminuir. En lo económico, evita tomar decisiones sin asesorarte. La inestabilidad laboral te impulsa a buscar nuevas opciones. Encuentra motivación para mantenerte activo.

Sagitario

Se abre la posibilidad de vivir una experiencia amorosa intensa. Un tema económico podría retrasar un proyecto. En el trabajo, tienes la energía necesaria para avanzar. Cuida tu salud respiratoria.

Capricornio

Antes de actuar en el amor, reflexiona bien tus decisiones. Tus preocupaciones económicas comienzan a resolverse. En lo laboral, encuentras una salida a una situación compleja. Si te sientes decaído, consulta con un especialista.

Acuario

Necesitas aclarar lo que sientes en el amor antes de avanzar. En lo económico, evita decisiones impulsivas. Cuida tu reputación en el trabajo y selecciona bien tus proyectos. Mantenerte activo mejorará tu bienestar.

Piscis

Evita cargar a los demás con tus preocupaciones emocionales. Tu economía atraviesa un buen momento. En el trabajo, se concreta una mejora que esperabas. No descuides controles médicos pendientes.