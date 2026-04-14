Soterramiento de cables en Quito 2026: barrios que tendrán obras este mes

Publicado por IVONNE MANTILLA Creado: Actualizado:

Lo que debes saber [Quito inicia soterramiento de cables 2026 en barrios El Inca, Cotocollao y San Blas este mes.

Municipio ejecuta 28.81 km de soterramiento en 2026 para modernizar infraestructura urbana.

Obras buscan reducir cables aéreos, riesgos y cortes; analizan 12 de Octubre y La Prensa.

El soterramiento de cables en Quito entra en una nueva fase durante 2026 y vuelve a poner en el centro del debate urbano una de las transformaciones más visibles —y esperadas— de la capital: la eliminación progresiva del cableado aéreo en calles y avenidas estratégicas.

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Lejos de ser un proyecto aislado, la intervención ya está redefiniendo el paisaje de varios sectores de la ciudad y este año suma nuevos tramos que buscan ordenar el espacio público, reducir riesgos y modernizar la infraestructura urbana.

2025 dejó 16 kilómetros intervenidos: así cambió la ciudad

Durante 2025, el soterramiento de redes alcanzó 16,06 kilómetros ejecutados, con obras distribuidas en puntos estratégicos de la capital.

Entre los sectores intervenidos destacan:

Av. Rodrigo de Chávez

Pradera II

Av. 6 de Diciembre (tramo desde Gaspar de Villarroel hasta el Estadio Olímpico)

Puente sobre el río Monjas

Sector Hacienda Málaga

En estas zonas, el cambio ya es evidente: menos postes, cableado subterráneo y una mejora en la lectura visual del entorno urbano.

Soterramiento de cables en Quito 2026: estos son los barrios con obras activas

Para este 2026, la planificación municipal mantiene en ejecución 28,81 kilómetros adicionales, con trabajos distribuidos en varios sectores clave de la ciudad.

Los barrios y zonas donde se concentran las obras este mes son:

El Inca

Ajaví

Cusubamba

Cotocollao

San Blas

Av. La Prensa

Estas intervenciones se ejecutan de forma progresiva, priorizando corredores viales con alta circulación y zonas donde el cableado aéreo está más saturado.

El objetivo no es solo estético: también se busca reducir puntos críticos de riesgo en el espacio público.

Nuevos estudios: las próximas zonas en evaluación

Además de las obras en marcha, ya se encuentran en fase de análisis técnico nuevos sectores que podrían sumarse al plan de soterramiento en los próximos meses.

Entre los puntos evaluados están:

Av. 6 de Diciembre (tramo Tarqui–República)

Av. 12 de Octubre

Calle Jorge Garcés en el Comité del Pueblo

Av. Teniente Hugo Ortiz

Sector de Quitopía, en la zona de la “Y”

Estas áreas están siendo inspeccionadas para determinar la viabilidad técnica y la coordinación con empresas de energía y telecomunicaciones.

¿Por qué el soterramiento de cables está cambiando Quito?

Más allá de la obra visible, el soterramiento está generando un impacto directo en la vida urbana. Entre los principales beneficios destacan:

Reducción de la contaminación visual en calles y avenidas

Menor riesgo de accidentes por cables y postes expuestos

Mayor estabilidad del servicio eléctrico y de internet

Mejora del orden urbano en zonas de alta densidad poblacional