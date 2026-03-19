Caso Goleada: asambleísta Raúl Chávez confirma un llamado de la Fiscalía

El legislador cuestionó el momento de la convocatoria a rendir su versión. Esto porque coincide con su designación en RETO

El dirigente de Renovación Total (RETO) y asambleísta nacional, Raúl Chávez, confirmó que la Fiscalía General del Estado lo convocó a rendir su versión en el marco del caso Goleada, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

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El legislador se pronunció en su cuenta de la red social X este 19 de marzo de 2026. Señaló: “Ha llegado a mi conocimiento que la Fiscalía General del Estado ha decidido investigarme dentro del caso Goleada. Me han convocado a rendir una versión libre y voluntaria”.

Chávez ha sido una figura cercana al alcalde de Guayaquil y ha estado presente en varias diligencias del proceso legal, acompañando a Álvarez. Además, RETO ocupa actualmente la Alcaldía de Guayaquil a través de su vicealcaldesa, Tatiana Coronel. Ella asumió el cargo ante la ausencia de Álvarez.

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En su pronunciamiento, Chávez hizo referencia al movimiento político que preside. Manifestó que el llamado de la Fiscalía ocurre cuando fue ratificado como presidente de RETO y enfatizó que su organización es una fuerza de oposición al Gobierno Nacional. “¿Coincidencia? Nada en política lo es”, escribió.

Sobre el caso Goleada, Chávez indicó que colaborará con la investigación y aseguró que lo hará “con la convicción de que la verdad debe prevalecer”. También cuestionó lo que considera irregularidades en el proceso y señaló que “No es necesario hacer ningún show”.

¿De qué trata el caso Goleada?

Aquiles Álvarez fue detenido el 10 de febrero de 2026. Tras dictarse prisión preventiva en su contra, fue trasladado al Centro de Privación de Libertad de Latacunga. Posteriormente, con base en un informe reservado, fue llevado a la cárcel del Encuentro.

La asamblea del movimiento Renovación Total tuvo lugar en Guayaquil el pasado 14 de marzo de 2026. Cortesía: Raúl Chávez/X.

El caso Goleada está relacionado con una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. Según la Fiscalía, existiría un esquema para desviar combustible del segmento naviero y revender diésel subsidiado a precio internacional, con un perjuicio estimado en 100 millones de dólares.

Ha llegado a mi conocimiento que la Fiscalía General del Estado ha decidido investigarme dentro del caso Goleada. Me han convocado a rendir una versión libre y voluntaria.



Justo cuando he sido ratificado como presidente del movimiento RETO, fuerza política de oposición al… — Raúl Chávez (@Rauli_Chavez) March 19, 2026

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