Caso Goleada: ¿De qué acusan exactamente al asambleísta Raúl Chávez?

La Fiscalía pedirá su vinculación al proceso y menciona chats, documentos y presuntas venta de diésel

El alcalde Aquiles Álvarez junto con el entonces concejal Raúl Chávez, hoy asambleísta por el movimiento RETO.

La Fiscalía General del Estado sostiene que existen elementos suficientes para vincular al asambleísta Raúl Chávez al denominado caso Goleada. Durante la audiencia de formulación de cargos del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, el legislador ya fue mencionado por su presunta participación en un chat grupal de WhatsApp.

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Durante la audiencia de formulación de cargos del pasado 10 de febrero, el fiscal Dennis Villavicencio expuso que un informe técnico pericial, que permitió identificar un chat denominado “Corpalubri Pascuales”, en el que constan varios participantes, entre ellos un número telefónico registrado como Raúl Chávez.

En ese grupo se compartieron mensajes, imágenes y documentos con la leyenda “Corpalubri”, así como guías de remisión vinculadas a empresas como Reybanpac, Delifruit, Fertisa y Aretina.

Según el fiscal, estas interacciones estarían relacionadas con operaciones con comercio ilegal de diesel, sin embargo no explicó cómo se realizó esta venta ilegal. Sobre todo porque Corpalubri S.A. es el nombre de una empresa cuyo giro de negocio es la venta de combustible y es investigada en el caso Triple A.

Además, la Fiscalía indicó que los números telefónicos fueron verificados mediante extracción de dispositivos móviles y aplicaciones de identificación de llamadas, lo que permitió asociar el contacto con el nombre del legislador.

Fiscalía no define aún el rol del asambleísta

Pese a la exposición de estos elementos, la Fiscalía no ha precisado en su pedido de vinculación cuál fue la conducta concreta de Chávez ni cómo su participación en el chat se traduce en una posible infracción penal.

El propio pedido de vinculación únicamente señala que existirían “elementos suficientes para suponer una presunta participación”, pero sin desarrollar públicamente los hechos específicos que sustentarían esa hipótesis. Estos se conocerán el 27 de marzo, a las 10:00, cuando se realice la audiencia de vinculación.

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Defensa invoca fuero y pide traslado a la Corte Nacional

Por su parte, la defensa del legislador, liderada por el abogado Carlos Soria, sostiene que Chávez goza de fuero de Corte Nacional de Justicia por su condición de asambleísta en funciones.

En un escrito presentado ante el juez, el equipo legal solicitó que el proceso sea remitido a esa instancia y que el juzgador se inhiba de continuar conociendo la causa, al considerar que se vulnera el debido proceso.

La Fiscalía, en cambio, ha señalado que los hechos investigados no guardan relación con el ejercicio del cargo, por lo que el caso debe tramitarse en la justicia ordinaria.

URGENTE: #CasoGoleada "me dicen que estoy siendo investigado en el caso Goleada" Raul Chávez concurrió a rendir versión de manera presencial a la @FiscaliaEcuador; a la pregunta si es una retaliación política respondió "espero que no, que la ciudadania saque sus conclusiones". pic.twitter.com/pYoSIZtNj2 — ENRIQUE ALCIVAR (@enindefension) March 20, 2026

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