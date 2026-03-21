Triple A: Niegan traslado de Álvarez y ordenan que abogado ingrese al Encuentro

El Tribunal dispuso que las defensas de Aquiles Álvarez y un procesado ingresen a la cárcel para acompañarlos en el juicio

Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, dijo que acudirá a la cárcel del Encuentro para continuar con la audiencia de juicio de este 22 de marzo de 2026.

Ramiro García, abogado del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ordenó que él y el representante del procesado César Bravo, ingresen el domingo 22 de marzo de 2026 a la cárcel del Encuentro para que desde ese centro penitenciario defiendan a sus clientes durante la audiencia de juicio del caso Triple A. Esta fue la disposición que adoptaron los magistrados ante el pedido de los juristas de que los sospechosos sean trasladados al juzgamiento en el Complejo Judicial en Quito.

"La solución que ha encontrado el Tribunal, en lugar de trasladar a los privados de libertad a donde ellos puedan acceder su derecho al expediente y a sus abogados, ha sido disponer que ´los abogados vayan a la cárcel para que defiendan desde allí a los que están privados de la libertad. Esto muestra claramente la direccionalidad del tribunal, que no se ha respetado derecho a la defensa, no se ha respetado el derecho establecido en la Constitución a contar con los medios suficientes para defenderse. ¿Cómo se puede defenderse una persona si no puede comunicarse con su equipo de defensa?, criticó García, después de que el Tribunal suspendió la audiencia de este sábado 21.

El abogado de Guayaquil explicó que de esta forma, los jueces ratificaron la medid de privación contra Álvarez, una decisión que "tratan de mantener las condiciones de privación de libertad", agregó.

García anunció que luego de esa resolución este domingo asistirá junto al abogado de Bravo a la cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. "Mañana vamos a estar allí porque no podemos ir en contra de la disposición del Tribunal, pero no estamos de acuerdo. Lo lógico era trasladar a los detenidos", insistió el abogado.

De acuerdo con la resolución del Tribual, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) deberá permitir ingreso de expedientes, equipos y materiales, garantizar comunicación privada y logística completa, mientras se mantiene el calendario de audiencias para mayo y junio.

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