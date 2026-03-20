Daniel Noboa: "Vamos a evitar que criminales puedan ser candidatos"

El primer mandatario se refirió a las seccionales 2027. Esto en el marco de acciones legales que involucran a opositores

El presidente Daniel Noboa se refirió a las elecciones en Ecuador este 20 de marzo de 2026.

En 2027, ADN —movimiento del presidente Daniel Noboa— participará por primera vez en elecciones seccionales. Sobre este proceso, el mandatario afirmó este 20 de marzo de 2026 que se buscará evitar que criminales sean candidatos.

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La declaración la realizó en una entrevista con Radio Centro. Noboa negó que la contienda electoral se esté definiendo en el ámbito judicial, ante la consulta sobre la posibilidad de quedarse sin rivales.

“Eso no es así. Eso s el lamento o el llanto de los partidos que no llegan ni al 5% y van a desaparecer”, dijo Noboa. A continuación, se refirió a quiénes, según su criterio, estarían dirigidas las acciones para impedir su participación en los comicios.

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“Lo que vamos a evitar es que criminales puedan ser candidatos”, enfatizó. El mandatario hizo referencia al Código de la Democracia y aseguró que cualquier persona honesta podrá participar.

La situación del correísmo, Aquiles Álvarez y otros

Las declaraciones de Noboa se producen en el contexto de una serie de acciones, desde el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y la Fiscalía, que han incidido directamente en el futuro de organizaciones políticas.

En el caso del correísmo, el TCE dio paso a un pedido de la Fiscalía y suspendió a la Revolución Ciudadana por nueve meses. La medida se sustentó en un informe reservado. En paralelo, la Fiscalía mantiene en curso un proceso por el financiamiento de esa organización política.

Además, esta semana el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, informó sobre un allanamiento en su vivienda, en el marco de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Hasta el momento, es uno de los principales candidatos a la reelección.

Asimismo, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, cumple prisión preventiva en el marco del caso Goleada. Su figura está asociada al correísmo, aunque mantiene cercanía con Renovación Total (RETO). Al tratarse de su primer periodo al frente del Municipio de Guayaquil, Álvarez podría optar por la reelección.

Aquiles Álvarez se encuentra detenido, bajo prisión preventiva, en la cárcel del Encuentro. API

El calendario electoral ya está en marcha. Las votaciones para elegir autoridades seccionales, entre ellas alcaldes y prefectos, se realizarán el 14 de febrero de 2027. El Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en la organización de los comicios.

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