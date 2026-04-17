Médicos de Pichincha alertan que despidos en salud responderían a criterios del FMI

Publicado por Marco Rivera Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Despidos de personal sanitario generan alerta en varias provincias del país.

Gremio médico advierte impacto en atención y aumento de listas de espera.

Autoridades aseguran que el sistema sigue funcionando con normalidad.

La alerta sobre despidos en el sistema de salud se encendió en Ecuador tras las declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Juan Pasquel, quien cuestionó la salida de profesionales en varias provincias. Según explicó, la preocupación surge luego de conocerse ceses en Imbabura y su posterior extensión a otros territorios. El tema se posiciona en la agenda pública por su posible impacto en la atención médica.

Pasquel aseguró que esta situación no respondería a criterios técnicos, sino a intereses externos. “Pichincha ha dado una alerta nacional por este plan de despido de los trabajadores de la salud que responde a intereses diría yo de la banca internacional y no a necesidades de tipo técnico”, señaló. Sus declaraciones se producen en medio de incertidumbre entre profesionales del sector.

El dirigente detalló que el Colegio Médico de Pichincha activó alarmas tras conocer que en Imbabura fueron desvinculados 32 profesionales, entre ellos seis médicos. Este escenario, indicó, comenzó a replicarse en otras provincias, lo que elevó la preocupación sobre la estabilidad laboral en el sistema sanitario público.

Despidos en Pichincha y otras provincias generan preocupación

En el caso de Pichincha, Pasquel afirmó que hasta el momento se contabilizan alrededor de 162 profesionales desvinculados. Esta cifra incluye personal sanitario que cumplía funciones clave en distintos niveles de atención. La situación, según el gremio, podría afectar la operatividad de los servicios.

También se reportaron despidos en Portoviejo, lo que refuerza la idea de una medida que se estaría extendiendo a escala nacional. Aunque no se detallaron cifras exactas en este caso, el dirigente insistió en que la información proviene de reportes directos desde hospitales.

Uno de los casos mencionados fue el del hospital Enrique Garcés, donde se desvincularon 11 profesionales. De ese total, tres eran médicos con contratos ocasionales, lo que, según Pasquel, agrava la situación en el primer nivel de atención.

Impacto en la atención médica y listas de espera

El presidente del Colegio Médico advirtió sobre las consecuencias directas en el sistema sanitario. “Si se despide a los médicos en el primer nivel de atención, la lista de espera va a ser muy grande en los hospitales de segundo y tercer nivel”, afirmó. Esta situación podría generar saturación en centros de mayor complejidad.

El señalamiento apunta a un posible efecto en cadena dentro del sistema de salud pública. La reducción de personal en atención primaria obligaría a los pacientes a acudir a hospitales más grandes, incrementando la demanda y los tiempos de espera.

Frente a estas críticas, el Ministerio de Salud Pública aseguró que los servicios continúan operando con normalidad. La institución sostuvo que la reorganización responde a una optimización de recursos tras detectar duplicidad de funciones.

Gobierno defiende reorganización del sistema de salud

El Ministerio indicó que el proceso fue "técnico y planificado", con el objetivo de fortalecer el sistema nacional de salud. Según su versión, las áreas de emergencia, consulta externa y cirugías programadas mantienen su funcionamiento habitual en todo el país.

Además, la cartera de Estado invitó a la ciudadanía a reportar irregularidades en la atención mediante la línea 171, opción 3. También exhortó a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar desinformación.

El contraste entre las denuncias del gremio médico y la postura oficial mantiene abierto el debate sobre el impacto real de estas medidas en el sistema sanitario ecuatoriano.