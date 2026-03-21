Caso Triple A: Inicia la práctica de la prueba en la audiencia de juicio

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, asiste vía telemática a la tercera jornada de audiencia de juicio del caso Triple A

El abogado del alcalde de Guayaquil, Ramiro García, solicitó nuevamente que el Tribunal permita que Aquiles Álvarez asista presencialmente a la audiencia de juicio del caso Triple A.

La audiencia de juicio del caso Triple A, en el que está procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se reinstaló la mañana de este 21 de marzo de 2026 en el Complejo Judicial Norte de Quito. El funcionario y 21 sospechosos más, entre personas naturales y jurídicas (empresas), asistieron a la sesión de este sábado en la que está previsto iniciar la práctica de la prueba.

Luego de constatar la presencia de los procesados y de sus abogados, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha dispuso que esta fase de la audiencia no sea transmitida.

El juez dijo que la suspensión se ordena "porque no es posible asegurar que las personas que tienen la calidad testigos o peritos se encuentren en un sitio aislado, que puedan brindar su testimonio y que no se puedan enterar de lo que han manifestado los otros testigos. Con el avance la tecnología es casi imposible establecer control, además que que las partes procesales han pedido que peritos comparezcan desde diferentes sitios", manifestó.

Por ese motivo, la transmisión de la audiencia de la jornada de este sábado se suspendió unos minutos antes de las 09:00.

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El abogado defensor de Álvarez, Ramiro García, solicitó que el alcalde sea trasladado a Quito para asistir presencialmente a la audiencia de hoy, sin embargo, el burgomaestre estuvo presente solo vía telemática.

El pasado jueves 19, García presentó la solicitud al sostener que la asistencia vía remota de su defendido, quien se encuentra detenido en la cárcel del Encuentro, limita su derecho a la defensa y podría afectar la validez del proceso penal.

#AHORA | #CasoTripleA: en el Complejo Judicial Norte de #Quito, se instala el tercer día de la audiencia de juicio contra 16 personas naturales y 6 jurídicas, procesadas por #FiscalíaEc por su presunta participación en el delito de comercialización ilegal de #Hidrocarburos. pic.twitter.com/aszFBD9wz8 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 21, 2026

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Álvarez, cinco sospechosos y 12 personas jurídicas enfrentan este proceso penal tras ser investigados por el delito de comercialización ilegal de combustibles subsidiados a través de las empresas Copedesa, Corpalubri, Ternape e Indudiesel, cuyas compañías habrían vendido el hidrocarburo a gasolineras en zonas fronterizas y el mar territorial.

Esta audiencia de juicio comenzó el pasado 7 de marzo y está previsto que continúe el domingo 22, así como el 30 y 31 de mayo; y 6, 7, 8, 9, 10, 13 y 14 de junio de 2026.

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