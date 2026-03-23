Unidad Popular y Construye en riesgo de eliminación: un proceso con "dedicatoria"

Expertos muestran preocupación por la falta de criterios técnicos para la posible cancelación que beneficiaría al oficialismo

El CNE busca iniciar el proceso de cancelación del partido Unidad Popular y el movimiento Construye por una supuesta disminución de adherentes permanentes.

¿Está el Consejo Nacional Electoral aplicando la ley con dedicatoria? Expertos como Luis Verdesoto y Medardo Oleas cuestionan la transparencia del estudio técnico tras la posible eliminación de partidos como Unidad Popular y Construye, advirtiendo sobre inconsistencias que podrían alterar el tablero político hacia los comicios de 2027.

CNE tiene bajo la mira a Construye y Unidad Popular

El Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza la posible cancelación de la personería jurídica de dos organizaciones clave: el partido Unidad Popular y el movimiento Construye. Según informes técnicos, ambos grupos habrían incumplido el número mínimo de adherentes permanentes que exige la Ley Electoral, lo que pone en riesgo su participación en futuros comicios. Aunque el proceso de extinción de partidos ha llegado al Pleno, la falta de votos y cuórum ha mantenido la decisión en un limbo jurídico que genera expectativa nacional.

El incierto futuro de Construye y Unidad Popular

El exsecretario anticorrupción y exvocal electoral, Luis Verdesoto, sostiene que la aplicación de la norma para evaluar la continuidad de un partido según su número de adherentes es inédita y presenta inconsistencias en el procedimiento. El Consejo Nacional Electoral (CNE) señala a ambas organizaciones por no alcanzar el mínimo legal, pero el proceso ha estado marcado por la falta de quórum y votos en el Pleno.

El Pleno del CNE ha intentado, en dos ocasiones, aprobar el informe que recomienda el inicio del proceso de cancelación, pero no ha habido los votos ni el cuórum. ARCHIVO: CNE

La opacidad en el estudio técnico de adherentes

Para Verdesoto, la transparencia es innegociable. "Debe exhibirse el estudio técnico que permite la observación de que ya perdieron el número de adherentes inferior al 50 % requerido por la ley", aclara. No basta con afirmaciones en foros jurídicos; se requiere probar que estas organizaciones han perdido su base legal.

La complejidad de este peritaje técnico radica en:

La necesidad de intervención de un grafólogo para validar cada firma.

Un proceso de ratificación o negación por un segundo experto.

El análisis de decenas de miles de rúbricas, especialmente tras antecedentes de afiliaciones fraudulentas.

¿Una medida con "dedicatoria" política?

Medardo Oleas, exvicepresidente del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), asegura que si el CNE verificara la existencia real de afiliados de todos los partidos, "desaparecerían absolutamente todas las organizaciones políticas". Para Oleas, el hecho de que solo se enfoque en Unidad Popular y Construye evidencia un direccionamiento político.

Por su parte, el analista Alfredo Espinosa considera que el contexto desnuda intereses electorales:

Eliminar nichos electorales: Se busca reducir opciones donde el correísmo u otros sectores puedan decantar votos. Incidencia en la papeleta: La Función Electoral no debería ser un actor que diseñe la oferta electoral descartando rivales sin explicaciones debidas. Periodo electoral declarado: La medida surge en medio del camino hacia las seccionales de 2027, lo que aumenta las sospechas de manipulación.

Unidad Popular y Construye denuncian que el Gobierno del presidente Daniel Noboa estaría detrás de la eliminación de organizaciones políticas. Cortesía

Crisis de afiliados en el tablero electoral

El panorama para Unidad Popular se tornó crítico tras una evaluación solicitada el 18 de marzo de 2026. Aunque en 2020 la organización —fruto de la fusión entre el antiguo MPD y Unidad Popular— consolidó un padrón de 206.771 adherentes permanentes, las cifras actuales cuentan una historia distinta.

Según la Dirección Nacional de Organizaciones Políticas, el partido cuenta hoy con apenas 31.015 afiliados, lo que representa una estrepitosa reducción de 175.756 personas en menos de seis años.

El insólito caso del movimiento Construye

La situación de Construye es aún más alarmante para su directiva. La organización, que en agosto de 2020 registraba 171.610 adherentes permanentes válidos tras su cambio de nombre (antes Ruptura), ha quedado virtualmente vacía.

La verificación técnica del CNE determinó que el movimiento posee actualmente “cero” adherentes permanentes. Aunque el informe no detalla el procedimiento exacto para llegar a esta cifra nula, la recomendación de las autoridades es contundente: iniciar el proceso de extinción de la personería jurídica de la agrupación.

Antecedentes de Unidad Popular y Construye

Unidad Popular: Surgió de la fusión aprobada en 2020 con el MPD (lista 15).

Construye: Reinscrita en 2018 y renombrada en 2020 tras la eliminación de Ruptura en 2014.

CNE: El organismo electoral no ha respondido a los pedidos de información de EXPRESO sobre la motivación de este proceso.