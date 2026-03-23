Cancelación de UP y Construye: CNE lleva tres intentos sin lograr aprobación

Una sesión sin los votos necesarios, otra sin quórum y una reunión cancelada marcaron el fin de semana del CNE

Entre el 20 y 22 de marzo de 2026, la entidad electoral no ha logrado aprobar los informes.

Desde el viernes 20 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) intenta aprobar los informes con los que se iniciarán los procesos de cancelación de organizaciones políticas, entre ellas Construye y Unidad Popular (UP). Según el organismo electoral, hay otras 14 organizaciones que sí cumplen con el número de adherentes requerido.

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El CNE tuvo que pronunciarse la tarde del 22 de marzo de 2026, esto después de una sesión en la que no se lograron los votos necesarios para aprobar los informes, otra en la que no hubo quórum y una tercera que fue cancelada. Todo esto ocurrió entre el viernes y el domingo pasados.

¿Qué pasó durante las dos sesiones instaladas?

La habitual mayoría con la que se aprueban decisiones en el CNE no funcionó. El pasado 20 de marzo de 2026 estuvieron presentes la presidenta Diana Atamaint, el suplente José Merino y la consejera Elena Nájera.

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Los vocales Esthela Acero, José Cabrera y el vicepresidente Enrique Pita se excusaron por no asistir. Entonces, tras la lectura del informe relacionado con Construye y Unidad Popular, los votos no alcanzaron para aprobar la notificación del inicio de la cancelación.

La recomendación del informe señalaba que ambas organizaciones políticas no contaban con el porcentaje necesario de adherentes y esa es una causal contemplada en el Código de la Democracia para iniciar el proceso de cancelación.

Durante esa sesión, la consejera Nájera relató la forma en la que fue convocada la sesión. Habló de la falta de expedientes enviados con el tiempo necesario para su revisión. Dijo que la ausencia de la mayoría que controla el CNE, así como “el apuro” de la convocatoria, le generaba sospechas.

Al día siguiente, la presidenta del CNE volvió a convocar al Pleno. Cabe recordar que ambas sesiones se realizaron de manera virtual. El sábado 21 de marzo de 2026 ya no asistieron Nájera, Cabrera, Pita ni Acero. Se principalizó nuevamente José Merino y, junto con Atamaint, no completaron el mínimo necesario para instalar la sesión.

La respuesta del CNE

En el comunicado emitido el domingo pasado, el organismo electoral señaló: “El Consejo Nacional Electoral (CNE), en cumplimiento del artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia que establece: “Por haber disminuido el total de sus afiliados o adherentes permanentes a una cifra inferior al 50% del número exigido por la ley para su inscripción en el registro permanente de organizaciones políticas”, a través de informes técnico-jurídicos recomienda el inicio del procedimiento administrativo de cancelación de las organizaciones políticas: Unidad Popular y Construye”.

BOLETÍN 📰



Informes técnico-jurídicos recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas por no cumplir con el mínimo de afiliados o adherentes permanentes e informar a otras 14 que cumplen con la normativa electoral vigente.



Revisa los detalles… pic.twitter.com/KFSqawpbUY — cnegobec (@cnegobec) March 23, 2026

Asimismo, hay otro grupo de 14 organizaciones políticas a las cuales se debe notificar que cumplieron con el 50% de adherentes o afiliados que tienen registrados actualmente en el CNE. Este informe tampoco ha sido aprobado hasta el momento.

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