RC se solidariza con Unidad Popular y Construye: "Hay opositores, no enemigos"

La Revolución Ciudadana se pronunció ante la posible cancelación del partido Unidad Popular y el movimiento Construye

La democracia en Ecuador enfrenta un escenario crítico tras las movilizaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para iniciar procesos de cancelación contra organizaciones políticas de oposición. Militantes de la Revolución Ciudadana, como la prefecta Paola Pabón, han alzado la voz denunciando una "proscripción" que busca inhabilitar voces críticas. Con movimientos suspendidos y quórums fallidos en el CNE, surge la interrogante sobre si el país se dirige a un proceso electoral sin pluralismo político.

Revolución Ciudadana se solidariza

La Revolución Ciudadana (RC) cerró filas junto a sus históricos contendores políticos, Unidad Popular y Construye, ante la amenaza de su desaparición del registro electoral. Este inusual gesto de camaradería surge frente a los informes técnicos del CNE que sugieren una disminución en el número de adherentes mínimos requeridos por la Ley Electoral.

La advertencia de Paola Pabón sobre la proscripción

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, utilizó sus redes sociales para alertar que el debilitamiento de las instituciones pone en riesgo las libertades fundamentales. "La proscripción de nuestro movimiento, así como el intento de inhabilitar a otras organizaciones, demuestra que la democracia atraviesa una situación crítica", afirmó la funcionaria.

Por su parte, el asambleísta Luis Fernando Molina subrayó que los opositores no pueden ser tratados como enemigos. Molina advirtió que, de continuar esta tendencia, la ciudadanía podría llegar a los comicios de 2027 con una papeleta dominada exclusivamente por el movimiento oficialista.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Luis Fernando Molina. ARCHIVO: ASAMBLEA NACIONAL

¿Por qué el CNE busca cancelar a estos partidos?

El proceso de cancelación se fundamenta en el incumplimiento de la base de adherentes permanentes, la cual debe ser superior al 50 % del número exigido para su inscripción original. Sin embargo, el Pleno del organismo no ha logrado concretar la medida por dos razones principales:

Falta de votos: En la sesión del 20 de marzo de 2026, la moción no alcanzó el respaldo necesario.

Falta de quórum: El 21 de marzo de 2026, el Pleno se desintegró antes de repetir la votación.

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El impacto del Caso Caja Chica

Mientras Construye y Unidad Popular pelean por su vigencia administrativa, la Revolución Ciudadana ya cumple una suspensión de nueve meses. Esta sanción fue derivada de una denuncia del fiscal general (e) Carlos Alarcón dentro del caso Caja Chica. En este proceso se investiga un presunto lavado de activos relacionado con el flujo de fondos desde Venezuela hacia la campaña presidencial de Luisa González.

La combinación de suspensiones judiciales y procesos administrativos en el CNE ha generado un clima de incertidumbre sobre la legitimidad del próximo ciclo electoral en el país, las seccionales, previstas para febrero de 2027.

🔴 No se trata solo de la @RC5Oficial. Hoy son Unidad Popular y Construye.



La proscripción política se expande y deja en evidencia la fragilidad de nuestra democracia. En democracia hay opositores, no enemigos.



Defenderemos el derecho a la participación política en todas las… pic.twitter.com/Pdvey93SLt — Luis Fernando Molina (@LFMolinaO) March 22, 2026

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