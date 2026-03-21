CNE falla en intento de iniciar proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, se excusó de la sesión clave. La consejera Elena Nájera denunció irregularidades

El Pleno del CNE no alcanzó los votos. El vicepresidente Enrique Pita se excusó.

¿Qué pasará con Construye y Unidad Popular tras la decisión del CNE? El Pleno del Consejo Nacional Electoral no alcanzó los votos para iniciar el proceso de eliminación de estas organizaciones políticas, en una sesión marcada por fuertes cruces verbales y denuncias de irregularidades.

CNE no logra los votos para proceso de cancelación

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) no obtuvo los votos necesarios para iniciar el proceso de cancelación de los partidos Unidad Popular y Construye. La intención del organismo era extinguir estas agrupaciones debido a una supuesta disminución en su número de adherentes permanentes.

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La polémica por la falta de votos en el CNE

Durante la sesión virtual del 20 de marzo de 2026, los consejeros conocieron informes técnicos que sugerían que ambas organizaciones contaban con menos del 50 % del número de afiliados exigido por la Ley Electoral. Sin embargo, la moción solo contó con el apoyo de Diana Atamaint, presidenta del CNE, y el consejero José Merino Abad.

La consejera Elena Nájera se abstuvo tras denunciar un "apuro inusitado" y la falta de documentación previa para fundamentar su decisión. Según Nájera, las notificaciones de las convocatorias presentan constantes deficiencias que limitan el análisis jurídico de los vocales.

Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, alertó horas antes del posible inicio del proceso de cancelación del partido político de izquierda. Matthew Herrera / Expreso

Los puntos clave de la Ley Electoral

De acuerdo con el numeral 7 del artículo 327 de la Ley Electoral, una organización política puede ser cancelada por las siguientes razones:

Disminución de afiliados: Cuando el total de adherentes permanentes es inferior al 50 % del número exigido para su inscripción. Incumplimiento de plazos: No presentar descargos u objeciones en el tiempo determinado por la autoridad.

"Berrinches" y cruces verbales entre consejeros

La sesión finalizó con un enfrentamiento directo entre Nájera y Merino. Nájera cuestionó la rapidez con la que Merino votó a favor, sugiriendo que su postura respondía a "viajes a Colombia". Por su parte, Merino calificó las intervenciones de su colega como "berrinches" y defendió la legitimidad de sus actuaciones internacionales.

Finalmente, la moción para notificar el cálculo de adherentes al resto de las 15 organizaciones políticas nacionales tampoco logró prosperar por falta de consenso en el Pleno.

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