Unidad Popular: "Noboa nos quiere eliminar porque ya lo derrotamos y eso le duele"

La dirigencia de Unidad Popular cuestionó el intento del CNE por iniciar el proceso de cancelación del partido político

Unidad Popular denuncia una persecución política tras el intento del CNE de cancelar su personería jurídica este 21 de marzo de 2026. Geovanni Atarihuana, director nacional del partido, asegura que el Gobierno de Daniel Noboa busca eliminarlos por su rol en la derrota de la consulta popular de 2025 y su oposición a medidas como el alza del IVA. ¿Logrará el organismo electoral alcanzar los votos para desaparecer a la organización?

El CNE y la polémica cancelación de Unidad Popular

La dirigencia de Unidad Popular se pronunció este 21 de marzo frente a lo que consideran un ataque directo a la democracia. Geovanni Atarihuana denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE), liderado por Diana Atamaint, pretende desconocer más de 175.000 afiliaciones por "arte de magia", buscando declarar la disminución de sus adherentes permanentes por debajo del mínimo legal.

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¿Por qué el Gobierno de Noboa busca eliminar al partido?

Según Atarihuana, esta acción responde a la "desesperación" del Gobierno de Daniel Noboa ante su gestión. El dirigente sostuvo que la organización ha sido un pilar en la defensa de los derechos de los trabajadores y municipios, oponiéndose firmemente a leyes inconstitucionales y a la elevación del IVA.

"Noboa nos quiere eliminar porque ya lo derrotamos en la consulta popular de 2025 y eso le duele", afirmó el director nacional, vinculando el proceso administrativo con la derrota del Ejecutivo en el referéndum que buscaba una Asamblea Constituyente.

En la sesión del 20 de marzo de 2026, la consejera Elena Nájera denunció irregularidades en la convocatoria por falta de documentación enviada a tiempo. Cortesía: CNE

Irregularidades en la sesión del CNE

El primer intento de cancelación ocurrió la noche del 20 de marzo de 2026, pero la moción no logró los votos necesarios. Mientras Atamaint y José Merino votaron a favor, la consejera Elena Nájera se abstuvo tras cuestionar irregularidades en la convocatoria. Se espera que el pleno sesione nuevamente a las 17:00 de este sábado para definir el futuro de la organización política.

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Razones legales para la cancelación de un partido

De acuerdo con el artículo 327 de la Ley Electoral, existen causales específicas para que una organización política pierda su registro:

Disminución de afiliados: Cuando el total de adherentes permanentes es inferior al 50 % del número exigido para su inscripción.

Incumplimiento de plazos: No presentar descargos u objeciones en el tiempo determinado por la autoridad electoral.

Actualmente, Unidad Popular asegura contar con más de 200.000 adherentes desde que se formalizó como partido nacional en 2020, por lo que llevarán la disputa a todos los terrenos legales necesarios.

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