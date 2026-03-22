Unidad Popular solicita al CNE información clave en proceso de cancelación de partido

Unidad Popular exige al CNE datos oficiales sobre número de adherentes permanentes en medio de proceso de cancelación.

El movimiento Unidad Popular solicitó el 21 de marzo al Consejo Nacional Electoral información detallada sobre los adherentes permanentes, en medio de un proceso de cancelación que se analiza dentro del organismo. El pedido incluye datos desde junio de 2020 hasta marzo de 2026. La organización busca verificar inconsistencias detectadas en un informe técnico.

Entre los requerimientos constan copias certificadas de notificaciones, nóminas y cifras desagregadas por provincia y género. La solicitud apunta a esclarecer cómo se han registrado los movimientos dentro del padrón de adherentes permanentes. Este paso se da en respuesta directa al informe que cuestiona su situación legal.

De acuerdo con el documento, el informe concluye que el partido contaría con 31.015 adherentes permanentes. Esta cifra contrasta con los 206.771 reconocidos previamente en la resolución de fusión de 2020. La diferencia sustenta el análisis de un posible proceso de cancelación.

Pedido de información marca tensión entre Unidad Popular y el CNE

El oficio fue dirigido a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, con el objetivo de obtener transparencia y acceso a la información oficial. Desde el movimiento se insiste en que los datos deben ser verificados antes de tomar cualquier decisión. La dirigencia advierte que el proceso debe respetar garantías legales.

En ese contexto, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, reaccionó públicamente. A través de redes sociales, cuestionó la validez del informe técnico y la falta de respaldo dentro del pleno del CNE. Sus declaraciones reflejan el conflicto político que rodea el caso.

“Otra vez Daniel Noboa y Diana Atamaint se quedaron con churos hechos”, expresó Atarihuana. “Es tan burdo el informe contra Unidad Popular, que no tienen votos en el CNE para aprobarlo”, agregó. Además, aseguró: “Continuamos en alerta, Noboa no pasará, Unidad Popular vive, la lucha sigue”.

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En el Consejo Nacional Electoral no se instaló la sesión del 21 de marzo por falta de quorum. Esto impidió tratar el informe técnico relacionado con el proceso de cancelación de Unidad Popular. La reunión estaba prevista para las 17:00, pero no se alcanzaron los votos necesarios.

Este es el segundo intento fallido, ya que el 20 de marzo tampoco se logró instalar la sesión. En ambas ocasiones, el pleno no consiguió consolidar una mayoría para debatir el tema. La situación evidencia divisiones internas dentro del organismo electoral.

La falta de acuerdos mantiene en suspenso el proceso y aumenta la tensión política. Mientras tanto, Unidad Popular rechaza cualquier intento de cancelación y cuestiona la legalidad del informe. El caso sigue sin una resolución clara dentro del CNE.

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