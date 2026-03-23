Construye denuncia que Gobierno de Noboa quiere "silenciar" a los partidos críticos

El CNE insiste en que informes jurídicos justifican el inicio del proceso de cancelación de Unidad Popular y Construye

¿Busca el Gobierno de Daniel Noboa la extinción política de sus opositores? El movimiento Construye rompe el silencio tras la reciente ofensiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) que pretende cancelar su personería jurídica. La organización denuncia una "arremetida" sistemática que evoca las prácticas del correísmo y advierte sobre un peligroso avance del autoritarismo en Ecuador a las puertas de las elecciones de 2025.

¿Por qué el CNE busca cancelar al movimiento Construye?

La organización política, anteriormente conocida como Ruptura, enfrenta un proceso de cancelación de personería jurídica bajo el argumento de una supuesta disminución en su número de adherentes permanentes. Sin embargo, desde Construye señalan que el informe jurídico del CNE es solo un "pretexto" para eliminarlos del tablero electoral.

Este intento de disolución no ha estado exento de tropiezos administrativos, ya que el informe no ha logrado ser aprobado en dos ocasiones: primero por falta de votos y luego por falta de quórum.

El abogado Henry Cucalón fue el último candidato presidencial impulsado por el movimiento Construye, en las elecciones de 2025. Archivo / Expreso

Construye denuncia persecución del Gobierno de Daniel Noboa

Para los dirigentes del movimiento, esta situación no es un hecho aislado, sino una estrategia directa del presidente Daniel Noboa. Según el comunicado oficial, el oficialismo busca consolidar un modelo basado en:

Autoritarismo y falta de independencia de poderes.

Cooptación de candidatos asambleístas por parte del Gobierno.

Silenciamiento de figuras políticas, periodistas y organizaciones sociales no funcionales al régimen.

Uso del aparato de propaganda para la distracción sistemática de la ciudadanía.

RELACIONADAS Unidad Popular solicita al CNE información clave en proceso de cancelación de partido

La defensa legal y el futuro de la democracia en Ecuador

El movimiento recordó que ya en 2014 sufrieron una injusticia similar durante el gobierno de Rafael Correa, la cual fue reparada en 2018. Ante esta nueva "arremetida", Construye aseguró que se defenderá en derecho una vez que reciban la notificación formal, aunque expresaron sus dudas sobre la existencia de garantías legales en el contexto actual.

La organización concluye que este proceso no solo afecta a un partido, sino que debilita la democracia y pone en riesgo los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos.

CNE insiste en proceso de cancelación de partidos

El 22 de marzo de 2026, el Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió un pronunciamiento asegurando que cuenta con informes técnico-jurídicos que recomiendan el inicio del proceso de cancelación contra el partido Unidad Popular y el movimiento Construye.

El CNE recordó que el inicio del proceso de cancelación se sustenta en que ambas organizaciones políticas no estarían cumpliendo con el 50 % mínimo de adherentes permanentes exigido por la Ley Electoral.

También recordó que existe otro informe que recomienda notificar a 14 organizaciones políticas nacionales que sí cumplieron con el 50 % mínimo de adherentes permanentes exigido por el Código de la Democracia.

BOLETÍN 📰



Informes técnico-jurídicos recomiendan iniciar el proceso de cancelación de dos organizaciones políticas por no cumplir con el mínimo de afiliados o adherentes permanentes e informar a otras 14 que cumplen con la normativa electoral vigente.



Revisa los detalles… pic.twitter.com/KFSqawpbUY — cnegobec (@cnegobec) March 23, 2026

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!