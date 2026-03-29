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Se realizó el operativo Libertad-E 356 en Guayaquil.CORTESÍA

Extorsiones en Guayaquil: capturan a sospechosos que pedían $2.000 a comerciante

Capturados pertenecerían en una estructura delictiva dedicada al crimen. Víctima sí transfirió dinero a extorsionadores

La inseguridad continúa marcando la cotidianidad en Guayaquil, una ciudad donde los delitos como la extorsión, el sicariato y el robo se han vuelto recurrentes. En este contexto, las autoridades ejecutan operativos focalizados para contener el accionar de estructuras delictivas que operan en distintos sectores.

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En ese escenario, la Policía Nacional del Ecuador informó sobre la detención de tres personas señaladas como presuntos extorsionadores, quienes habrían exigido dinero a comerciantes a cambio de no atentar contra su integridad.

Se capturó a 3 sospechosos de extorsionar 

El procedimiento se desarrolló el 27 de marzo de 2026 como parte de un operativo ejecutado por unidades especializadas en delitos graves. La intervención fue activada tras la denuncia de una víctima que alertó haber recibido mensajes intimidatorios mediante aplicaciones de mensajería, en los que se le exigía el pago de $2.000 bajo amenazas contra su vida y la de sus familiares.

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Según la información oficial, la persona afectada habría realizado un primer depósito de menor valor mientras se coordinaban acciones con las autoridades para dar seguimiento al caso. A partir de este indicio, los equipos investigativos desplegaron labores de inteligencia que permitieron ubicar a los sospechosos en varios puntos del distrito Pascuales.

Resultados del operativo policial 

Como resultado de los operativos, se logró la aprehensión de tres ciudadanos identificados como José V., Ronald F. y Joffre M., quienes, de acuerdo con los registros policiales, presentan antecedentes por distintos delitos en años anteriores.

Durante las intervenciones, los agentes incautaron varios elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos teléfonos móviles y comprobantes de transacciones económicas, que ahora forman parte de la cadena de custodia.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará su situación legal en las próximas horas, mientras continúan las diligencias para esclarecer su presunta participación en este tipo de actividades ilícitas.

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