Elías Legendre, el juvenil de 17 años que toma el lugar de Campana en Ecuador

El atacante juega en el Stade Rennais de Francia, donde vive desde que tiene 7 años, es convocado por primera vez a La Tri

Seguramente cuando los aficionados escucharon que Elías Legendre es el reemplazante de Leonardo Campana en la Selección de Ecuador se preguntaron: ¿Quién es él?. Es que el delantero de 17 años estaba fuera del radar de la mayoría de hinchas de La Tri. El motivo principal es porque ha desarrollado su corta carrera en Francia.

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Sin embargo, Sebastián Beccacece le da su primera oportunidad en la selección mayor para los partidos amistosos ante Marruecos y Países Bajos a jugarse este 27 y 31 de marzo, respectivamente. Legendre toma el lugar de Campana, quien se lesionó en su más reciente partido con el New England Revolution.

¿Quién es Elías Legendre?

De esta manera, el joven ecuatoriano se metió en la lista y podría pelear un lugar en la lista final de la Tricolor para el Mundial 2026. Elías Legendre Quiñónez nació el el 22 de abril de 2008 en La Concordia, cantón de la provincia de Santo Domingo en Ecuador. Hijo de padre francés y madre ecuatoriana, en 2015, cuando tenía 7 años, se fue a vivir a Francia con su familia.

Allá desarrolló su carrera y se formó en la academia de su actual club, la misma que ha desarrollado a figuras como Eduardo Camavinga y Ousmane Dembélé. Lo hizo como extremo derecho, sin embargo en su etapa juvenil ha marcado muchos goles, siendo la temporada 2023-2024 la más destacada con 50 tantos.

Ya estuvo en la Selección de Ecuador, pero en la Sub-17 que el año pasado disputó el Sudamericano y donde marcó una vez. Desde ahí Beccacece lo viene siguiendo y aprovechó la baja de Leo Campana para darle esta gran oportunidad a Legendre que ya juega en el primer equipo del Stade Rennais. Gracias a su gran nivel firmó contrato profesional con su club el 3 de diciembre de 2025 con una duración hasta 2029.

Así se convirtió en el primer jugador de su categoría en ese equipo en firmar un contrato como profesional. Tan solo tres días después, el 6 de diciembre del 2025, Legendre debutó en el primer equipo en la derrota 5-0 ante el PSG de Willian Pacho. El delantero nacional ingresó para los últimos 8 minutos de juego.

En total ha jugado seis partidos en la temporada en la liga de Francia, y tres en la Copa de Francia donde ya hizo su primer gol. Poco a poco va ganando espacio en su club y ahora también quiere hacerse un hueco en el Equipo de Todos.

Anuncio de la FEF sobre convocatoria de Elías Legendre

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