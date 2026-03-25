Miller Bolaños detenido por romper el toque de queda; LigaPro lo sancionó

El jugador atraviesa un momento crítico tras sumar problemas disciplinarios y un incidente con la justicia en Guayas

Miller Bolaños marcó el gol de la victoria 2-1 de Emelec ante Orense.

El presente de Miller Bolaños se complica dentro y fuera de la cancha. El delantero de Emelec fue detenido por circular en pleno toque de queda, mientras que en el plano futbolístico, Bolaños ya había sido castigado con dos partidos de suspensión en la LigaPro, tras ver la tarjeta roja en el compromiso frente a Mushuc Runa.

La madrugada del miércoles 25 de marzo, en la provincia del Guayas, el jugador fue detenido durante un operativo de control por incumplir el toque de queda vigente en esa jurisdicción.

De acuerdo con el informe policial, el procedimiento se registró a las 02:08, cuando Bolaños se encontraba junto a otras dos personas circulando en la vía pública fuera del horario permitido, en aparente desacato al Decreto Ejecutivo Nro. 329, emitido el 13 de marzo de 2026.

Miller Bolaños recibió la tarjeta roja en la visita de Emelec ante Mushuc Runa. API

Más problemas con Miller Bolaños

Miller Bolaños fuera de Emelec: Esta es la sanción recibió tras la fecha 6 de LigaPro Leer más

Durante la intervención, los uniformados realizaron un registro corporal y solicitaron una justificación por la presencia de los implicados en plena restricción de movilidad. Al no presentar argumentos válidos que se ajustaran a las excepciones contempladas en la normativa, se configuró una presunta infracción flagrante.

Posteriormente, los tres ciudadanos fueron informados de sus derechos constitucionales, conforme al artículo 77 de la Constitución de la República, y puestos a órdenes de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

Así, Bolaños suma un nuevo capítulo negativo a su actualidad, en un contexto donde su rendimiento y comportamiento quedan nuevamente bajo la lupa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!