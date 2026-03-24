Gabriel Achilier regresa a Orense: ¿Lo pidió el extécnico de Emelec?

Tras la llegada de Hernán Torres, la dirigencia del club bananero anunció la vuelta del experimentado defensor

En un giro inesperado que apela a la jerarquía y la experiencia, Orense SC ha decidido dar un golpe de timón para frenar su crisis deportiva. Apenas tres meses después de haberle rendido un emotivo homenaje de despedida, la directiva bananera confirmó el regreso de Gabriel Achilier, quien liderará nuevamente la zaga defensiva del equipo tras un inicio de temporada alarmante.

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La salida de Achilier en diciembre parecía el cierre definitivo de un ciclo exitoso; sin embargo, la fragilidad defensiva mostrada en las primeras seis jornadas de la LigaPro —donde el equipo apenas cosecha 5 puntos y se hunde en la zona de descenso— obligó a los directivos a recurrir nuevamente al experimentado central de 41 años. El "Gabo" vuelve con la misión de ordenar una retaguardia que ha sido el punto débil del conjunto machaleño en este arranque de 2026.

La reincorporación del capitán no es la única novedad en el Complejo Euclides Palacios. El estratega colombiano Hernán Torres ha sido oficializado como el nuevo director técnico en reemplazo del argentino Raúl Antuña. Vuelve al balompié ecuatoriano luego de su pasado por Emelec temporadas atrás.

El profesor Hernán Torres está en Emelec desde la mitad de temporada del 2023 cortesía

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Torres, un viejo conocido del fútbol local tras su paso por el Bombillo entre 2023 y 2024, llega con el cartel de "especialista en crisis" luego de sus recientes etapas en el Deportivo Cali y Millonarios de su país. Su disciplina táctica y conocimiento del medio local fueron los factores determinantes para su contratación.

¿Cuándo debuta Hernán Torres junto Gabriel Achilier en LigaPro 2026?

El nuevo proyecto deportivo de Orense no tendrá margen de espera. El estreno de la dupla Torres-Achilier está programado para este sábado 4 de abril, cuando visiten a Independiente del Valle en el Estadio IDV. Un escenario de máxima exigencia donde los machaleños buscarán dar la sorpresa y comenzar la escalada en la tabla de posiciones.

¡El Capitán está de vuelta! 🫡💚



¡Bienvenido de vuelta a tu casa! 🏠 @GabrielAchilier pic.twitter.com/UnzFTUTvvL — Orense Sporting Club (@Orense_SC) March 24, 2026

¡Bienvenido capi @GabrielAchilier de nuevo a su casa! 🤝🔰



Gabriel Achilier se reintegra a nuestro club para la temporada 2026. pic.twitter.com/xALN0gvzls — Orense Sporting Club (@Orense_SC) March 24, 2026

¡Bienvenido al equipo de los 14 cantones! 🔰💪



Damos la bienvenida al profesor Hernán Torres, quien hoy será presentado oficialmente como nuestro nuevo director técnico.



🎤 Rueda de prensa

📍 Tienda Orense

🕒 15h00



📡 Transmisión en vivo por Facebook y YouTube de Orense pic.twitter.com/GEZiGTa5PR — Orense Sporting Club (@Orense_SC) March 24, 2026

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