Amistoso Ecuador vs Marruecos: canal, horario y análisis previo del partido

Un nuevo duelo tendrá la selección tricolor previo al Mundial 2026. Conoce los detalles previos y dónde ver el encuentro

Kendry Paéz (c) es uno de los elegidos por Sebastián Beccacece para los partidos amistosos de Ecuador.

La Selección de Ecuador se enfrenta este viernes 27 de marzo a un punto de inflexión estratégico en su preparación para la Copa del Mundo 2026. El duelo frente a Marruecos, programado para las 15:15 (hora de Ecuador) en el Estadio Metropolitano de Madrid, no debe leerse como un simple amistoso, sino como la evaluación definitiva del sistema de Sebastián Beccacece frente a una de las diez mejores potencias del ranking FIFA.

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Tras un cierre de 2025 de claroscuros —empate sin goles ante Canadá y victoria solvente frente a Nueva Zelanda—, la Tricolor busca elevar su techo competitivo. El desafío técnico es mayúsculo: neutralizar la estructura de los Leones del Atlas (8.º en el escalafón mundial), un equipo que combina la disciplina táctica europea con una explosividad física que pondrá a prueba la solidez del bloque bajo ecuatoriano.

Para este compromiso, el cuerpo técnico ha decidido priorizar la continuidad de su columna vertebral, pero con matices interesantes:

La Muralla defensiva: La jerarquía de Willian Pacho y Piero Hincapié sigue siendo el pilar de un equipo que prioriza el orden desde el fondo.

La Tri empató 1-1 ante México en el amistoso disputado el pasado 14 de octubre de 2025 en el estadio Akron de Guadalajara. efe

Novedades tácticas: El retorno de Jordy Caicedo y la inclusión de Anthony Valencia sugieren una búsqueda de mayor profundidad y desequilibrio individual, áreas donde el equipo mostró deudas en la última doble fecha de noviembre.

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El escenario internacional, con una amplia base de hinchas en España, añade una presión adicional de carácter emocional, pero en lo deportivo, la mirada está puesta en la transición defensa-ataque que pueda gestionar Moisés Caicedo en el mediocampo.

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El probable 11 titular proyecta un esquema equilibrado, donde la experiencia de Enner Valencia en punta será vital para fijar a los centrales marroquíes, permitiendo que figuras como John Yeboah y Gonzalo Plata exploten los espacios intermedios.

A pocos meses del inicio de la cita mundialista en junio, Ecuador utiliza esta gira europea como un simulacro de alta intensidad. Enfrentar a un semifinalista del último Mundial (Qatar 2022) le permitirá a Beccacece diagnosticar si su equipo posee la capacidad de respuesta ante selecciones que dominan la posesión y el ritmo de juego.

Por dónde se verá el partido entre Ecuador y Marruecos

La transmisión estará a cargo de El Canal del Fútbol (ECDF) en directo, con una emisión en diferido por Teleamazonas, asegurando el alcance nacional para un partido que definirá las sensaciones con las que el país llegará a la gran cita del verano.

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